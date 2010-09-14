سهم محلات از تولید گل و گیاه کشور 18 درصد است

علی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک سطح زیر کشت گل و گیاه زینتی استان مرکزی را یک هزار و 84 هکتار عنوان کرد و افزود: 900 هکتار آن متعلق به شهرستان محلات می باشد.

وی با بیان اینکه 80 درصد سطح زیر کشت گل و گیاه استان متعلق به شهرستان محلات است اظهارداشت: سهم محلات از تولید گل شاخه بریده در کشور12، گلهای فصلی و نشائی 100، درخت و درختچه های زینتی 21 و گیاهان آپارتمانی کشور 14 درصد است.

صفری با اشاره به تولید انواع گل و گیاه در شهرستان محلات ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون بالغ بر 151 هزار گلهای شاخه بریده، 591 هزار عدد قلمه های فصلی و نشائی، 98 هزار پیاز زینتی، پنج میلیون گیاهان آپارتمانی و 26 میلیون درخت و درختچه های زینتی در شهرستان محلات تولید شده است.

مدیر سازمان جهاد کشاورزی شهرستان محلات با اشاره به گشایش دهمین جشنواره و نمایشگاه شهرستان محلات اظهارداشت: این جشنواره از 23 لغایت 27 شهریور ماه به مدت 5 روز برای علاقمندان دایر است.

وی با اشاره به دستاوردهای این جشنواره اظهار داشت: برگزاری این 9 دوره جشنواره باعث افزایش صادرات از سه میلیون دلار به 24 میلیون دلار، جذب گردشگر داخلی به 1.4 میلیون نفر، افزایش جذب گردشگر خارجی، بهبود روشهای تولیدی، معرفی ظرفیتهای موجود شده است.

صفری ادامه داد: همچنین این جشنواره باعث تقویت فرهنگ مصرف گل طبیعی، رونق اقتصادی شهرستان و برقراری ارتباط بین تولید کنندگان محلاتی با تولیدکنندگان کشور و سایر کشورها شده است.

وی گفت: پیش بینی می شود از توانمندیهای دهمین نمایشگاه گل و گیاه محلات 200 هزار نفر بازدید کنند.