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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۳۲

560 هزار متر مربع از معابر ایلام آسفالت شد

560 هزار متر مربع از معابر ایلام آسفالت شد

ایلام - خبرگزاری مهر: شهردار ایلام گفت: در سال جاری 560 هزار متر مربع از معابر شهر ایلام آسفلت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالله بهادری ظهر سه شنبه در محل شهرداری ایلام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای آسفالت معابر درشهر ایلام تا کنون بیش 560 متر مربع از معابر اصلی و فرعی ایلام طی سال جاری آسفالت شده است.

وی افزود: همچنین در راستای اجرای این طرح خیابانها و کوچه های محله بوستان پشت تپه شاهد،محله هانیوان، محله بانبور و خاتمیه بصورت کامل آسفالتشده است.

 وی بیان داشت: همچنین محدوده خیابان استقلال، محدوده پشت بیمارستان حضرت امام (ره) و محله مسجد امام رضا (ع) محله شادآباد و حدفاصل اداره کشاورزی تا میدان کشوری و خیابان غلامرضا ارکوازی و دیگر نواحی انجام شده و آسفالت سایر معابر نیز پس از اتمام عملیات حفاری صورت خواهد گرفت.

شهردار ایلام گفت: به همت نیروهای پرتلاش شهرداری ایلام در هر هشت روز یک پروژه ی عمرانی شهری در شهر ایلام اجرا می شود.
 

کد مطلب 1151128

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