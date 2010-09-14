560 هزار متر مربع از معابر ایلام آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالله بهادری ظهر سه شنبه در محل شهرداری ایلام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای آسفالت معابر درشهر ایلام تا کنون بیش 560 متر مربع از معابر اصلی و فرعی ایلام طی سال جاری آسفالت شده است.

وی افزود: همچنین در راستای اجرای این طرح خیابانها و کوچه های محله بوستان پشت تپه شاهد،محله هانیوان، محله بانبور و خاتمیه بصورت کامل آسفالتشده است.

وی بیان داشت: همچنین محدوده خیابان استقلال، محدوده پشت بیمارستان حضرت امام (ره) و محله مسجد امام رضا (ع) محله شادآباد و حدفاصل اداره کشاورزی تا میدان کشوری و خیابان غلامرضا ارکوازی و دیگر نواحی انجام شده و آسفالت سایر معابر نیز پس از اتمام عملیات حفاری صورت خواهد گرفت.

شهردار ایلام گفت: به همت نیروهای پرتلاش شهرداری ایلام در هر هشت روز یک پروژه ی عمرانی شهری در شهر ایلام اجرا می شود.

