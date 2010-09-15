بیماران روانی در هرمزگان باید ساماندهی شوند

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس عنوان کرد: 820 بیمار روانی مزمن در استان شناسایی شدند، این بیماران اشخاصی هستند که دو سال از بیماری آنها می گذرد و تنها با دارو و مراقبتهای ویژه می توان بیماری آنها را کنترل کرد.

مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن زن در هرمزگان راه اندازی می شود

وی افزود: مرکز نگهداری بیمار روانی مزمن با حمایت سازمان بهزیستی کشور برای مردانی که به دلیل نبود امکانات خاص در خانواده خود جایگاهی ندارند، به بهره برداری رسید و نیز مرکزی را برای بیماران روانی مزمن زن تا شش ماه آینده افتتاح خواهد شد.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان هرمزگان در مورد خدمات ارائه شده به بیماران روانی مزمن گفت: نحوه عملکرد تیم سیار، مراقبت در منزل بیمار است. خدمات در قالب یک تیم که شامل روانپزشک، روانشناس، مددکار‌، تمیزکار در محل زندگی فرد بیمار انجام می‌گیرد و مشاوره با خانواده بیمار تجویز داروی رایگان در ماه یک بار صورت می پذیرد.

محمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هفت تیم سیار در شهرستانهای بندرعباس، میناب، بستک و رودان خدمات رسانی می کنند، همچنین در نیمه دوم سال گذشته کارگروه حرفه‌آموزی خاص بیماران روانی مزمن به بهره برداری رسید.

وی عنوان کرد: مرکز روزانه توانبخشی بیماران روانی یکی از طرحهایی است که در برنامه آینده سازمان بهزیستی قرار دارد. این طرح به شکلی است که فرد بیمار از صبح تا ظهر در این مرکز توانبخشی می شود و از طرح‌های است که با کمبود اعتبار روبرو است.

کمبود اعتبار منجربه حذف بعضی از خدمات مراکز بهزیستی خواهد شد

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان هرمزگان در ادامه گفت: اگر اعتبارت مورد نیاز در شش ماه دوم اخذ در استان نشود، بعضی از خدمات توانبخشی حذف خواهد شد که باید به صورت ویژه به این قضیه رسیدگی شود.

محمدی تصریح کرد: این جامعه است که از تعطیلی فعالیت تیم های سیار و کار گاه های توانبخشی دچار مشکل می شود، همکاری مسئولان ذیربط در این زمینه یک ضرورت است و با اعتبار 10 میلیارد ریالی این معضل رفع می شود.

وی عنوان کرد: مشارکت خیرین استان و تامین اعتبار مورد نیاز برای بهزیستی امری ضروری است که مستلزم فرهنگ سازی و توجیه افراد خیر می باشد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان هرمزگان گفت: بودجه ای که در اختیار بهزیستی قرار دارد تنها می توانند 20درصد از نیازها را رفع کند، این بودجه باید پنج برابر شود تا رسیدن به اهداف بهتر صورت گیرد و نیز با 80 میلیارد ریال اعتبار می توان طرح ها و برنامه‌های بهزیستی را به مرحله اجرا رساند.