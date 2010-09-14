دانشگاه علمی کاربردی پارس جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، سید پیروز موسوی بعد از ظهر سه شنبه در نشست توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور عسلویه افزود: این دانشگاه برای سال تحصیلی جدید در 8 رشته تحصیلی در مقطع کاردانی به صورت پودمانی (بدون کنکور) دانشجو می پذیرد .

وی اظهار داشت: این دانشگاه در رشته های "آتش نشانی و خدمات ایمنی با گرایش اطفای حریق"، "بهره برداری پالایش گاز"، "حسابداری گرایش دولتی"، "روابط عمومی"، "فناوری اطلاعات و ارتباطات"، "مدیریت خدمات بندری"، "مدیریت کسب و کار" و "نرم افزار کامپیوتر" دانشجو پذیرش خواهد کرد.

قائم مقام سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه توزیع دفترچه های ویژه رشته های علمی - کاربردی آغاز شده است، گفت: با پیگیری های انجام شده، برای کارکنان شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه پارس، برای حضور در این دوره ها، سهمیه ویژه تعریف شده است