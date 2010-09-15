فیلمنامه "باتوم" تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان نگارش این فیلمنامه که به تهیهکننده تحویل داده شده است"باتوم" در برنامه ساخت قرار میگیرد. ابراهیم فروزش پارسال فیلم سینمایی "سنگ اول" را براساس یکی از قصههای هوشنگ مرادی کرمانی ساخت و "باتوم" بخش دوم این سهگانه است که به تهیهکنندگی علیرضا سبط احمدی تهیه میشود.
فیلم سینمایی "سنگ اول" به کارگردانی ابراهیم فروزش و تهیهکنندگی علیرضا سبط احمدی با بازی اندیشه فولادوند و محسن تنابنده در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت. فروزش فیلمهای سینمایی "خمره"، "هامون و دریا"، "کلید" و "دوست داشتن را هجی کن" را کارگردانی کرده است.
نظر شما