مجلس با ریش سفیدی و تمنا پیگیر اجرای قانون هدفمندی است

سید رضا اکرمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اینکه تا خیر در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت و اینکه مجلس چگونه این موضوع را پیگیری می کند، افزود: مجلس از ابتدای سال هشدارها و تذکرات لازم را برای اجرای به موفع این قانون به دولت داده است و حال باید از دولت پرسید که چرا این قانون را اجرا نمی کند؟

وی در بیان اینکه مجلس چگونه این موضوع را پیگیری می کند، گفت: هیئت رئیسه مجلس به دنبال یافتن راهکارهایی برای اجرای این قانون از سوی دولت است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است، هر روز که اجرای این قانون به تاخیر می افتد، تخلف در قانون است و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن و بلاتکلیفی مردم در جامعه گریبان کشور را می گیرد.

اکرمی با تاکید بر اینکه تاخیر در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب می شود تا دولت نیز زیرسئوال برود، گفت: هر چه با تاخیر در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مواجه شویم بر میزان تخلف از قانون افزوده می شود.

وی در بیان اینکه مجلس در این زمینه چگونه نظارت می کند، گفت: هیئت رئیسه مجلس فعلا با ریش سفیدی، خواهش، تمنا و تقاضا پیگیر اجرای قانون از سوی دولت است.

وی ادامه داد: هیئت رئیسه می تواند از طریق قانونی نیز با مطرح کردن سئوال، تحقیق و تفحص و استیضاح این موضوع را پیگیری کند.