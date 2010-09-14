جشنواره خانواده در گذر زندگی در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره از 26 شهریور تا دوم مهرماه به مدت یک هفته در بخش‌های فرهنگی، هنری، علمی، آموزشی، تفریحی ، ورزشی و... برگزار خواهد شد.

برگزاری برنامه‌های شاد و متنوع ویژه پدران و مادران، کودکان، نوجوانان، جوانان و سالمندان، برگزاری مسابقه آشپزی ویژه خانمها و آقایان، برپایی سفره خانواده، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، اجرای جشن‌های ویژه، نمایشگاه عکس لاله‌ها، آتلیه خانواده، برگزاری بازی های فرهنگی هنری ویژه تمامی اعضای خانواده و ... ازجمله ویژه برنامه‌هایی است که برای خانواده‌ها در این هفته تدارک دیده شده است.

جشنواره " خانواده در گذر زندگی" شامل 5 گذر است: گذر بانوان با داشتن غرفه‌هایی چون: مشاوره حقوقی و سلامت، هنرهای نو، تغذیه و...، گذر آقایان که شامل: مشاوره حقوقی و شهروندی، اقتصاد خانواده‌، غذای مردانه، سالمت جسمانی و مشاوره و ...، گذر کودکانه که در این بخش غرفه‌هایی چون: نقاشی، آتلیه، گریم، غذا برای کودک من، نرم افزار و بازی‌های فکری و کتاب کودک و ...، گذر نوجوانان و جوانان که شامل: هنر ، نجوم، ‌کارآفرینی، کتاب و نرم افزار، عکاسخانه، ورزش و.... گذر سالمندان که در این گذر غرفه‌های: کافه یادگاری، گلدان، کانون جهان‌دیدگان و ... میزبان شهروندان است.

علاقه‌مندان می‌تواند جهت شرکت در این ویژه برنامه از ساعت 16 تا 22 به پارک گلبرگ واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلبرگ غربی، تقاطع بزرگراه امام علی(ع) مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 77826475 تماس بگیرند.