محمود رضایی، تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "نابرده رنج" در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مجموعه اواسط اسفندماه پارسال شروع شد و پیش بینی ما این است که تا پایان اسفندماه امسال طول میکشد. تاکنون 50 درصد کار ضبط شده و تصویربرداری صحنههای دفاع مقدس در شهریار شروع شده است.
مجموعه تلویزیونی "نابرده رنج" به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تهیه میشود و در آن کامبیز دیرباز، سیاوش طهمورث، سام درخشانی ، ثریا قاسمی، مینا جعفرزاده، سحر دولتشاهی ، میلاد کیمرام، صدرالدین حجازی، طوفان مهردادیان، محمود رضایی، افشین سنگ چاپ ، فرشید زارعی فرد، مصطفی اعلایی، سیما مطلبی ، رضا کریمی و ... بازی میکنند.
این مجموعه داستان جوانی به نام اسد را روایت میکند که در پی یک افسانه قدیمی راهی سفری میشود. او در طول سفر با ماجراهای مختلفی رو به رو میشود. قصه در دهه 60 (دوران دفاع مقدس) میگذرد.
عوامل مجموعه "نابرده رنج" عبارتند از طراح سریال: حسین تراب نژاد، طراح اپیزودها: سارا خسرو آبادی، مدیر تصویربرداری: علی محمدزاده، صدابردار: امیر پرتوزاده، طراح گریم: محمد قومی، طراح صحنه و لباس:حسین مجد، دستیار اول کارگردان: مانی حق جو، برنامه ریز: علیرضا صالحی، منشی صحنه: غزل رشیدی، عکاس: پیمانه آباقی ، مشاور رسانهای:حسین باقریان و مدیر صحنه: وحید حیدری.
علیرضا بذرافشان نویسندگی مجموعههای تلویزیونی "زیرزمین"، "تب سرد" و "خط قرمز" و کارگردانی فیلمهای "تنگنا"، "انتقال" و "لرزش زندگی" را در کارنامه دارد.
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