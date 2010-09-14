روان آتکینسن با " تولد دوباره جانی انگلیسی" به سینما باز می گردد

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر دومین قسمت از این فیلم کمدی که " تولد دوباره جانی انگلیسی" نام دارد هم اکنون مرحله پیش تولید و انتخاب بازیگر را می گذراند.



تا کنون بازیگرانی چون گیلین اندرسن ( بازیگر مجموعه محبوب "پرونده های مجهول" ) ، دامینیک وست ، رزاموند پایک و دنیل کالویا برای بازی در این فیلم برگزیده شده اند.



الیور پارکر کارگردانی این فیلم را بر اساس فیلمنامه ای نوشته همیش مک کول و ویلیام دیویز بر عهده دارد.استودیوی یونیورسال با همکاری ورکینگ تایتل فیلمز تهیه کنندگی " تولد دوباره جانی انگلیسی " را انجام می دهند.آتکینسن که در این فیلم نقش کارآگاهی ناشی به نام " جانی انگلیسی" را بازی می کند به طور اتفاقی نقشه های یک گروه تروریستی در چین را نقش بر آب می سازد.فیلمبرداری این فیلم هم از این هفته در انگلستان و هنگ کنگ آغاز می شود و سیزده هفته به طول می انجامد.



روان آتکینسن در دهه نود با خلق شخصیت کمیک " آقای بین" در تلویزیون انگلستان به شهرت جهانی دست یافت.

