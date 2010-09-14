خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلیمانی، رئیس فدراسیون اسکواش کشورمان برای نایب رئیسی در کمیته مدیریت فدراسیون جهانی این رشته کاندیدا شده است. نمایندگانی از مصر، آمریکا، هنگ کنگ، هند و مالزی نیز رقیب وی برای احراز این پست هستند.
مسابقات انتخابی تیم جوانان اسکواش بانوان برگزار میشود
رقابتهای اسکواش انتخابی تیم جوانان بانوان طی روزهای چهارشنبه تا جمعه در باشگاه انقلاب برگزار میشود. در این رقابتها 25 بازیکن حضور دارند. بهترینهای این مسابقات 14 مهرماه برای حضور در اردوی تیم جوانان معرفی میشوند.
جشنواره فرهنگی ورزشی روستایی عشایری در اردبیل برگزار میشود
هیئت ورزش روستایی عشایری اردبیل در نظر دارد نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر منطقه یک کشور را در مشکین شهر برگزار کند. این جشنواره در دو بخش مردان و زنان طی روزهای 25 و26 شهریورماه برگزار میشود.
تیم ملی گلف بامداد چهارشنبه عازم ترکیه میشود
اعضای تیم ملی گلف کشورمان به منظور شرکت در اردوهای تمرینی و مسابقات اوپن ترکیه بامداد چهارشنبه عازم آنتالیا میشود. اردوی تمرینی مورد نظر 30 شهریورماه برگزار میشود. سپس ملی پوشان گلف کشورمان طی روزهای اول تا 4 مهرماه در رقابتهای اوپن شرکت میکنند.
نظر شما