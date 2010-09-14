ظرفیتهای آسارا برای برپایی کارخانه آب معدنی مورد استفاده قرار نگرفته است

جواد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بخش آسارا به دلیل داشتن چشمه های بسیار خوب می تواند در آینده ای نزدیک شاهد رونق صنعت تولید آب معدنی در خود باشد اما این امکان هنوز به شکل کامل فراهم نشده است.
وی ادامه داد: در صورت تحقق این امر، ظرفیتهای تولید و بسته بندی آب معدنی در آسارا بلااستفاده نمی ماند و این بخش می تواند پتانسیلهای خود در این زمینه را به نحو مطلوبی شکوفا کند.
برپایی کارخانه آب معدنی در آسارا در اشتغالزایی تاثیر فراوان دارد
این مسئول عنوان کرد: این امر در افزایش میزان اشتغالزایی در آسارا و استان البرز تاثیر فراوانی دارد و افراد علاقمند به کار در کارخانه های آب معدنی می توانند در این مراکز صنعتی مشغول به کار شوند.
وی گفت: در بخش آسارا این امکان وجود دارد که آب معدنی کاملا طبیعی تولید شود زیرا چشمه های موجود در این منطقه، این امکان را فراهم کرده و باید از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده شود.
منتظر گرفتن مجوزهای مربوطه هستیم
نظر شما