ظرفیتهای آسارا برای برپایی کارخانه آب معدنی مورد استفاده قرار نگرفته است

جواد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بخش آسارا به دلیل داشتن چشمه های بسیار خوب می تواند در آینده ای نزدیک شاهد رونق صنعت تولید آب معدنی در خود باشد اما این امکان هنوز به شکل کامل فراهم نشده است.

وی ادامه داد: در صورت تحقق این امر، ظرفیتهای تولید و بسته بندی آب معدنی در آسارا بلااستفاده نمی ماند و این بخش می تواند پتانسیلهای خود در این زمینه را به نحو مطلوبی شکوفا کند.

برپایی کارخانه آب معدنی در آسارا در اشتغالزایی تاثیر فراوان دارد

این مسئول عنوان کرد: این امر در افزایش میزان اشتغالزایی در آسارا و استان البرز تاثیر فراوانی دارد و افراد علاقمند به کار در کارخانه های آب معدنی می توانند در این مراکز صنعتی مشغول به کار شوند.

وی گفت: در بخش آسارا این امکان وجود دارد که آب معدنی کاملا طبیعی تولید شود زیرا چشمه های موجود در این منطقه، این امکان را فراهم کرده و باید از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده شود.

منتظر گرفتن مجوزهای مربوطه هستیم

این مسئول خاطرنشان کرد: در این زمینه درخواست خود را به دستگاه ذیربط ارائه داده ایم و منتظر گرفتن مجوزهای مربوطه هستیم.

نوری اضافه کرد: بسیاری از لوله های آب موجود در روستاها اکسیده شده اند و وقتی آب وارد آنها می شد از کیفیت آن کاسته می شود در حالیکه اهالی آسارا مجبور هستند از آب داخل این لوله ها استفاده کنند.

چشمه ها بدون استفاده باقی مانده اند

وی افزود: به این ترتیب، آبی که به دست مصرف کنندگان می رسد از کیفیت پایینی برخوردار است این درحالیکه که چشمه ها بدون استفاده باقی مانده اند و آب معدنی تولیدشده با کمک آنها را نمی توانیم به دست مصرف کنندگان برسانیم.

این مسئول یادآور شد: اگر کارخانه های تولید و بسته بندی آب معدنی در آسارا فراهم شود، بخشی از مشکلات ساکنان این منطقه نیز حل می شود و آنها می توانند آبی با کیفیت مطلوب تر مصرف کنند.