فريدون جهاني نبايد به سرنوشت چهار ديپلمات ايراني ربوده شده در لبنان دچار شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" سيد رائد موسوي دبير كل انجمن حمايت از ديپلماتهاي ربوده شده ايراني و فرزند سيد محسن موسوي ، يكي از ديپلماتهاي ربوده شده ايران در لبنان با بيان اين مطلب افزود: پيگيري امور ديپلماتها بايد به صورت جدي از طرف وزارت امور خارجه پيگيري شود تا همه ديپلماتهاي ايراني در كشورهاي ديگر احساس امنيت كنند و بدانند كه اگر مشكلي براي آنان پيش آيد دولت با تمام توان وضعيت آنان را پيگيري خواهد كرد.

وي كه به همراه تعدادي از اعضاي اين انجمن در منزل فريدون جهاني حضور يافته بود، با اشاره به اين نكته كه همه ما مامور به تكليف هستيم، گفت: وزارت امور خارجه ، رسانه ها و مطبوعات و حتي خانواده آقاي جهاني بايد تمام توان خود را براي تسريع در آزادسازي فريدون جهاني به كار گيرند.

همچنين در اين ديدار پدر فريدون جهاني نيز به تشريح پيگيري هاي خانواده اين كنسول پرداخت و گفت: از همان روزهاي اول تا كنون به صورت مكرر با وزارت امور خارجه و سفارت ايران در بغداد در تماس هستيم و وزارت امور خارجه مي گويد كه در حال پيگيري اين موضوع است اما تا كنون هيچ خبر موثقي از سلامت يا وضعيت ايشان به دست ما نرسيده است.

خانم محمدي مادر فريدون جهاني نيز با چشماني اشكبار و مضطرب از همه دوستان و خبرنگاران و مقامت دولتي خواست كه هر چه در توان دارند براي آزادي فريدون جهاني به كار گيرند.

خانم طوسي همسر فريدون جهاني كه پرسش هاي مكرر فاطمه دختر چهارساله اش در مورد پدر، او را كلافه كرده، گفت: به صورت مكرر از وزارت خارجه آخرين خبرها از وضعيت همسرم را جويا شده ايم و وزارت امور خارجه نيز قول پيگيري داده است اما اكنون كه بيش از 50 روز از ربوده شدن آقاي جهاني مي گذرد، هنوز وزارت خارجه هيچ نتيجه اي از اقداماتش را به ما اعلام نكرده و ما واقعا نمي دانيم كه چه بايد بكنيم.

وي با مخاطب قرار دادن مسئولين كشورمان و مجامع بين المللي از آنان خواست كه نگذارند سرنوشت كنسول ايران در كربلا كه براي بازگرداندن زائرين غيرقانوني و كمك به استقرار امنيت در اين شهر به عراق سفر كرده بود ، بيش از اين در پرده ابهام باقي بماند.

در اين ديدار سيد رائد موسوي با ارائه گزارشي از روند پيگيري 22ساله خانواده 4ديپلمات ايراني ، آمادگي انجمن حمايت از ديپلماتهاي ربوده شده ايراني را براي تلاش در جهت آزادي هر چه سريعتر فريدون جهاني اعلام كرد.