کارخانجات آرد گلستان به سیل زدگان پاکستان کمک کردند

سیدحمید رضا میرآفتاب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: انجمن صنفی کارخانجات آرد استان گلستان نیز در تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت از مردم مصیبت دیده پاکستان و بنابر ادای وظیفه انسانی خود ، با هماهنگی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان میزان 300 میلیون ریال کمکهای غیر نقدی خود را تحویل سازمان هلال احمر گلستان جهت تحویل به مردم آسیب دیده پاکستان داده است.

وی اظهار داشت: پس از وقوع سیل ویرانگر در کشور پاکستان ، شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان با تشکیل جلسه با انجمن صنفی کارخانجات آرد استان در جهت جلب کمکهای نقدی و غیرنقدی مصمم به ارائه کمکهای بشردوستانه به مردم پاکستان گردید که ماحصل آن کمک 300 میلیون ریالی غیر نقدی در قالب مواد غذایی به سیل زدگان پاکستانی بود.



وی خاطرنشان کرد: این کمکها متناسب با نیاز اعلامی از سوی سازمان هلال احمر استان شامل 25 هزار بسته ماکارونی و 18 هزار بطری آب معدنی برای ایشان تامین شده است .

وی گفت: حجم کمکهای ما هر چه باشد ، اندکی است در برابر اقیانوس نیاز سیل زدگان پاکستانی اما باید در این موقعیت خطیر، براساس اخوت اسلامی به وظیفه خویش عمل کنیم و به یاری این برادران و خواهران مصیبت زده بشتابیم.

29 کارخانه آرد در گلستان فعالیت دارد.