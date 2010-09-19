اولتیماتوم آخر به 200 تعاونی اعتبار فاقد مجوز

وهاب فرهمند در گفتگو با مهر در خصوص اعمال سیاستهای نظارتی و بازرسی از واحدهای تعاونی به ویژه تعاونیهای اعتباری، گفت: ما در بحث نظارت به صورت کاملا جدی با متخلفان برخورد قانونی می کنیم.

معاون تشکیل، توسعه و نظارت تعاونیهای وزارت تعاون اظهار داشت: تعاونیهایی که هم اکنون در بخش اعتباری فعالیت می کنند در قالب شغلی یا آزاد فعالیت می کنند . در این زمینه تعاونیهای کارکنان سازمانها شغلی و خارج از آن نیز آزاد است، چون هیچ ارتباط سازمانی بین آنها وجود ندارد.

فرهمند در زمینه تعاونیهای اعتباری ادامه داد: در حال حاضر یکهزار و 100 تعاونی اعتباری فعال در کشور وجود دارد که بیش از 850 مورد آن تحت ضوابط بانک مرکزی و وزارت تعاون مشغول به فعالیت هستند.

وی به حدود 200 تعاونی اعتبار که خارج از ضوابط کار می کردند، اشاره کرد و بیان داشت: با هماهنگی بانک مرکزی، جلسه ای برای این تعاونی ها برگزار شد و به آنها اعلام شد ظرف مدت یک هفته خود را با ضوابط بانک مرکزی تطبیق دهند و یا دست کم تقاضای خود را اعلام کنند.

معاون وزیر تعاون همچنین از تشکیل کمیته مشترک بین وزارت تعاون و بانک مرکزی خبر داد و تصریح کرد: از طریق این کمیته مشترک، گروههایی برای بازرسی به موسسات و تعاونیهای اعتباری اعزام شده است.

به گفته فرهمند، در حال حاضر بیشتر موسسات و تعاونیهای اعتباری به تعهدات خود عمل کرده اند.