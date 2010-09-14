اظهارات جدید استفان هاوکینگ درباره سفر در زمان / شاید به فضا بروم

به گزارش خبرگزاری مهر، "انسان باید به جستجوها و اکتشافات فضایی خود ادامه دهد، حتی اگر تنها به خاطر عشق و اشتیاق به آن باشد و سفر در زمان امکان پذیر است اما مهندسان باید راهی را برای تغییر دادن فضا-زمان بیابند". این جملات اظهارات جدید یکی از بزرگترین فیزیکدانان و کیهانشناسان جهان است که در مصاحبه ای با مجله PARADE اظهار کرده است.

استفان هاوکینگ در این مصاحبه از تداوم پیدا کردن اکتشافات فضایی توسط انسانها پشتیبانی کرده است. به گفته وی روباتها می توانند برای جمع آوری اطلاعات در فضا گزینه های مناسبی باشند اما نباید آنها را به طور کامل جایگزین انسانها کرد. زیرا دیدن فضانوردانی که در سیاهی بیکران فضا معلق هستند بسیار ترغیب کننده و امیدوار کننده است و انسانها به امید و تشویق نیاز دارند.

به گفته هاوکینگ دانش تنها شاگرد و مرید عقل نیست، بلکه به عشق و احساسات نیز پایبند است. همچنین وی معتقد است سفر در زمان بر اساس نظریه نسبیت عمومی آلبرت انیشتین که به اندازه ای توان تغییر دادن فضا-زمان را ممکن می بیند که یک فضانورد در آن می تواند زمین را با کمک یک راکت ترک کرده و قبل از پرتاب شدن راکتش به زمین بازگردد، باید امکان پذیر باشد. البته این به آن معنی است که باید توانایی ایجاد تغییر در فضا-زمان وجود داشته باشد که به تنهایی امری بسیار دشوار و پیچیده است.

وی در عین حال به نیاز به تغییر دادن برخی از دیدگاه های کیهانی اشاره کرده است. وی دیدگاه انسان نسبت به جهان هستی را به دیدگاه یک ماهی قرمز درون تنگ ماهی تشبیه کرده و می گوید در این شرایط هرگز نمی توان از درست بودن آنچه دیده می شود اطمینان حاصل کرد. به گفته وی انسان باید درون یک تنگ بلوری بزرگ باشد و از این رو هیچ تصویر واحد و قطعی از واقعیت را شاهد نخواهد بود.

در این مصاحبه به موضوعاتی دیگر از جمله زندگی خانوادگی هاوکینگ، امیدواری های علمی او برای متحول کردن قاره بحران زده آفریقا و تلاشهای او برای درک واقعیتهای بنیادین توسط افراد عادی اشاره شده است.

وی می گوید: بیشتر مردم این فرصت را ندارند که جزئیات ریاضیاتی نظریه های فیزیکی را بیاموزند اما من باور دارم هرکسی می تواند این کار را انجام دهد و باید تصویری از چگونگی عملکرد جهان هستی و جایی که در آن زندگی می کنیم در ذهن به وجود آورد، این همان چیزی است که من تلاش کرده ام آنها را از طریق کتابهایم انتقال دهم.

هاوکینگ که اکنون به دلیل ابتلا به بیماری اختلال موتورهای نورونی به طور کامل فلج شده است، با حرکت دادن یک ماهیچه بر روی گونه راستش پاسخ مصاحبه کننده را می داد، با این کار وی پرتو فروسرخی را به رایانه اش فرستاده و رایانه نیز این حرکتهای ماهیچه ای را به واژه ها تبدیل می کند.

وی با وجود این ناتوانی کامل معتقد است زندگی کامل و پرباری را پشت سر گذاشته است. او خانواده ای کامل دارد و به تمام جهان سفر کرده و از همه مهمتر شناور شدن در بی وزنی فضا را تجربه کرده است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، با این حال وی می گوید هیچ قصدی برای کم کردن فعالیتهایش ندارد و شاید روزی برسد که به فضا سفر کند.