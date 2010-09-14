برخورد با مجرمان برای حفظ حرمت و سلامت ایرانیان/ تمهید قرارداد قضایی با مالزی

به گزارش خبرنگار مهر در کوالالامپور، "کسری مهمان پرست" امروز سه شنبه در مراسم افتتاح محل جدید کنسولگری ایران در کوالالامپور با بیان این مطلب افزود: ایرانیان مقیم مالزی را می توان به دو بخش تقسیم کرد که بخش اعظم ان ایرانیان شریفی هستند که در زمینه های اقتصادی و آموزشی فعالیت دارند و متاسفانه بخش بسیار اندکی در کارهای خلاف اعم از قاچاق مواد مخدر و جعل اسناد مشغول هستند که باید با این مجرمین برخورد قانونی شود.

وی افزود: اگر با مجرمین و خلافکاران برخورد نشود و آنها را از دیگر ایرانیان جدا نکنیم حیثیت ملی سایر اقشار را نیز آلوده خواهند کرد.



مهمان پرست از همکاری خوب پلیس مالزی در برخورد با مجرمان خبر داد و گفت: زمینه امضای قرارداد قضایی فراهم شده است و با انجام این کار قطعا آمار فعالیت مجرمین کاهش پیدا خواهد کرد.



کنسول کشورمان گفت: در حال حاضر بیش از 70 هزار ایرانی در مالزی ساکن هستند که بخش اعظم انها را دانشجویان و خانواده انها تشکیل می دهند و حضور آنها در مالزی باعث شده جامعه ایرانیان در مالزی هویت "علمی – دانشجویی" داشته باشند.



وی ضمن ابراز خرسندی از همکاری خوب ایرانیان با بخش کنسولی سفارت افزود: بیش از 80 درصد مراجعه کنندگان به سفارت دانشجویان هستند که محل قبلی به جهت دور بودن از سرویسهای ایاب و ذهاب عمومی، بانک و رستوران باعث ناراحتی شده بود و امروز با افتتاح دفتر جدید این مشکل بطور اساسی حل شد.



کنسول کشورمان که تاکید کرد "شان ایرانی والاست و باید برای حفظ این شانیت همه تلاش کنند" گفت: در حال حاضر بیش از 20 هزار ایرانی در سفارت تشکیل پرونده داده اند و برای رفاه حال آنها گیشه های خدماتی از سه به پنج بخش افزایش پیدا کرده و نیروهای کنسولی نیز برای خدمت دهی درخور شان ایرانیان دو برابر شده است که اضافه کردن گیشه های اختصاصی مشاوره اجتماعی در همین ارتباط برای اولین بار صورت گرفته است.





محل جدید کنسولگری ایران در مالزی در نزدیکی برج های معروف پتروناس قرار دارد. این محل با بیش از 800 متر مساحت و سالن اجتماعات از امروز میزبان ایرانیانی است که برای حل مشکلات خود به سفارت جمهوری اسلامی ایران مراجعه می کنند. بخشی از این محل که به زیبایی و هنر ایرانی نیز آراسته شده در اختیار رایزنی علمی کشورمان است.