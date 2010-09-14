موزه دفاع مقدس در بندرعباس ساخته می شود

به گزارش خبر نگار مهر در بندرعباس، غلامحسین فاضلی در نشست مطبوعاتی که ظهر سه شنبه برگزار شد، گفت: پرتغالی‌ها 316 سال در این مناطق حضور داشتند و خلیج فارس را تحت تسلط خود گرفته بودند و بعد از آنها نیز هلندی‌ها،‌انگلیسی ها و در نهایت آمریکایی‌ها در این منطقه اعمال قدرت می کردند.

وی ادامه داد: این موزه نیز بر همین مبنا ساخته خواهد شد به نحوی که از ابتدای ورود به این موزه بیننده با وقایع و تاریخ این منطقه و استعمارگران آشنا می شود و در بخشهای بعدی نیز با حوادثی که قبل از انقلاب تا به پیروزی رسیدن آن رخ داده آشنا می شود.

دبیر ستاد اجرایی هفته دفاع مقدس اضافه کرد: قسمتی از این موزه نیز به یادآوری‌ حماسه‌ها و دلاورمردی‌های رزمندگان و آشنایی با حوادث و وقایع جنگ اختصاص خواهد یافت.

فاضلی تصریح کرد: دفاع مقدس در این موزه به دو بخش زمین و دریا تقسیم می شود و به هریک از سازمان‌ها و ادارات غرفه‌ای اختصاص خواهد یافت و بیننده در نهایت با روز‌های پایانی جنگ آشنا می شود.

مدیر اسبق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان در ادامه این جلسه گفت: 30 سال از جنگی را پشت سر گذاشته‌ایم که اگرچه 8 سال برای ما طول کشید به اندازه 80 سال سرمایه‌ای بزرگ را برای ما ایجاد کرده است.

فاضلی ادامه داد: در حال حاضر هیچ کشوری نمی تواند در مقابل ما ادعایی بی خود داشته باشد و هرکس ادعایی داشته باشد ما یک سر و گردن در مقابل آن بیشتر هستیم.

وی بیان کرد: تقوا، علم و جهاد سه نکته‌ای است که در اسلام به آن توجه ویژه می شود و هر سه مورد آن باید باهم وجود داشته باشند تا نتیجه مطلوب را داشته باشند.

مدیر اسبق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان ادامه داد: در هفته دفاع مقدس می خواهیم در مورد کسانی صحبت کنیم که که امنیت کنونی کشور را مدیون آنها هستیم و باعث شدند فکر طمع از سر دشمنان بیرون رود.

فاضلی تصریح کرد: امسال استان هرمزگان به عنوان استان آماد وپشتیبانی در جنگ معرفی شده است بر همین مبنا از هر استان کشور 2 نفر از کسانی که در در دوران جنگ پشتیبانی از آن را بر عهده داشتند معرفی و از آنها تجلیل می شود که مجموع آنها به 60 نفر خواهد رسید.

ساختمان این موزه در حاشیه ساحل و روبروی ترمینال مسافربری بندرعباس در فضایی با مساحت 13 هزار و700 متر مربع ساخته خواهد وزیر بنای موزه به تنهایی شش هزار متر مربع است.

ساختمان این موزه نیز به شکلی ساخته خواهد شد که یاد آور سقوط هواپیمای مسافر بری ایرباس ایرانی است که توسط ناو آمریکایی در سال 67 مورد حمله و سقوط قرار گرفت.