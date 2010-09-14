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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۱

ایندیپندنت :

گستاخی "تری جونز" دوشنبه خونین کشمیر هند را رقم زد

گستاخی "تری جونز" دوشنبه خونین کشمیر هند را رقم زد

یک روزنامه غربی در گزارشی نوشت: در پی کشته شدن دستکم 18 نفر و زخمی شدن بیش از 200 نفر در جریان اعتراضات به هتک حرمت مقدسات اسلامی، کشمیر تحت حاکمیت هند روز دوشنبه یکی از مرگبارترین روزها را طی دو دهه گذشته تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، اخیرا فردی به نام "تری جونز" در ایالت فلوریدا آمریکا که ادعای کشیش بودن می کرد در موضعی توهین آمیز اعلام کرد که در سالروز حادثه 11 سپتامبر قرآن را آتش خواهد زد و در این میان چندین نفر در تبعیت از اظهارات گستاخانه جونز بزرگترین کتاب عالم خلقت را مقابل کاخ سفید پاره کردند.

درپی این واقعه نفرت انگیز مردم کشمیر تحت حاکمیت هند روز دوشنبه با سردادن شعارهای ضد آمریکایی با نیروهای پلیس درگیر شدند. دهها هزار نفر از مردم ایالت کشمیر به نشانه اعتراض به بی حرمتی به مقدسات اسلامی به خیابانها ریختند که این تظاهرات با تیراندازی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و در نتیجه آن 18 نفر کشته شدند.

اظهارات تری جونز درباره بی حرمتی به کتاب مقدس قرآن درحالی مطرح شد که رئیس شورای کلیساهای خاورمیانه سرپرست کلیسای فلوریدا را فردی احمق توصیف و ادعای کشیش بودن او را رد کرد.

کد مطلب 1151233

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