اهانت به قرآن طومار حکومت آمریکا را بهم خواهد پیچید

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، در این پیام آمده است: به گواهی تاریخ بی احترامی و اهانت به ادیان الهی، کتابها و دستورات الهی و انبیاء و اولیاء‌ثمره ای جز فروپاشی نظام های منحط نخواهد داشت و همانطور که پاره کردن نامه پیامبر اکرم (ص) توسط خسرو پرویز نابودی حکومت وی را در پی داشت و حامیان اهانت به قرآن نیز نابود خواهند شد.

در ادامه این پیام تصریح شده است: اقدام نابخردانه هسته صهیونیسیتی و این عمل وقیح در حقیقت اهانت به تمام ارزشها والای الهی و هتک حرمت به ادیان آسمانی است و طراحی آن بر محور دامن زدن به اختلاف در میان پیروان ادیان الهی استوار است.

این بیانیه خاطرنشان می کند: ایمان، برادری، مبارزه با فساد و احترام به ادیان الهی از آموزه های قرآن کریم است وبدون شک اقدام سخیف و مغرضانه چند عامل اسرائیل و آمریکا به حساب مسیحیت اصیل نوشته نخواهد شد ومسئولیت آن برعهده دولت آمریکا وپشت پرده نشینان و صحنه گردانان صهیونیست است .

در پایان این بیانیه تاکید شده است: دشمنان اسلام باید بدانند که مسلمانان جهان تا رسوایی و نابودی کامل آنان از پای نخواهند نشست و همچنان دین مسیحیت نزدیک ترین دین به دین اسلام است و حضرت مریم (س) و حضرت عیسی (س) مورد احترام مسلمانان اند.