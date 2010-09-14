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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۱۹

اهانت به قرآن طومار حکومت آمریکا را بهم خواهد پیچید

اهانت به قرآن طومار حکومت آمریکا را بهم خواهد پیچید

تبریز - خبرگزاری مهر: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن هتک حرمت به قرآن کریم تاکید کرد: اهانت به قرآن بی شک طومار حکومت آمریکا را بهم خواهد پیچید.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، در این پیام آمده است: به گواهی تاریخ بی احترامی و اهانت به ادیان الهی، کتابها و دستورات الهی و انبیاء و اولیاء‌ثمره ای جز فروپاشی نظام های منحط نخواهد داشت و همانطور که پاره کردن نامه پیامبر اکرم (ص) توسط خسرو پرویز نابودی حکومت وی را در پی داشت و حامیان اهانت به قرآن نیز نابود خواهند شد.

در ادامه این پیام تصریح شده است: اقدام نابخردانه هسته صهیونیسیتی و این عمل وقیح در حقیقت اهانت به تمام ارزشها والای الهی و هتک حرمت به ادیان آسمانی است و طراحی آن بر محور دامن زدن به اختلاف در میان پیروان ادیان الهی استوار است.

این بیانیه خاطرنشان می کند: ایمان، برادری، مبارزه با فساد و احترام به ادیان الهی از آموزه های قرآن کریم است وبدون شک اقدام سخیف و مغرضانه چند عامل اسرائیل و آمریکا به حساب مسیحیت اصیل نوشته نخواهد شد ومسئولیت آن برعهده دولت آمریکا وپشت پرده نشینان و صحنه گردانان صهیونیست است.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: دشمنان اسلام باید بدانند که مسلمانان جهان تا رسوایی و نابودی کامل آنان از پای نخواهند نشست و همچنان دین مسیحیت نزدیک ترین دین به دین اسلام است و حضرت مریم (س) و حضرت عیسی (س) مورد احترام مسلمانان اند.

 

　

کد مطلب 1151237

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