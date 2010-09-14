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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۴۸

یک عضو اتحاد ملی:

روند انتخاب نخست وزیر عراق هنوز قطعی و واضح نیست

روند انتخاب نخست وزیر عراق هنوز قطعی و واضح نیست

یکی از رهبران حزب فضیلت از احزاب تشکیل دهنده اتحاد ملی عراق اظهار داشت: روند انتخاب نامزد نخست وزیری اتحاد ملی هنوز واضح و قطعی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "باسم شریف" در گفتگو با خبرگزاری آلمان گفت: اعضای اتحاد ملی بر سر این موضوع که مسئله نخست وزیری باید در اسرع وقت حل و فصل شود توافق دارند اما ساز و کار پرداختن به این امر و نیز محبوبیت ملی نامزد نخست وزیری اتحاد ملی همچنان در دست بررسی است. همه اینها مسائلی است که باید پیش از رفتن به پارلمان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی با بیان این مطلب افزود: طبق قانون اساسی عراق رئیس جمهور منتخب تنها یک نامزد را برای تشکیل دولت انتخاب می کند و در نتیجه طبق قانون باید با یک نامزد و نه دو نامزد به پارلمان رفت و ما باید به قانون اساسی پایبند باشیم.

شریف در ادامه گفت: اتحاد ملی طی روزهای آتی درباره ساز و کار تعیین نخست وزیر به توافق خواهد رسید و ما در حزب فضیلت با آن دسته از برنامه های سیاسی دولت که با خواسته ها و اهداف ملت عراق همخوانی داشته باشد تعامل خواهیم کرد.

خاطرنشان می شود علیرغم گذشت بیش از 6 ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق گروه های سیاسی عراق هنوز درباره انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت به توافق نرسیده اند.

کد مطلب 1151239

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