کفن پوشان ورامین هتک حرمت قرآن را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در وامین، صبح امروز جمع کثیری از مردم و مسئولان شهرستان ورامین در محکومیت هتک حرمت ساحت مقدس قرآن و توهین به مقدسات اسلامی، راهپیمایی با شکوهی برگزار کردند.

در این راهپیمایی که از مسجد صاحب الزمان (عج) تا گلزار شهدای سید فتح الله ورامین برگزار شد، آیت الله محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین، حجت الاسلام امیری امام جمعه خیرآباد، منصوری فرماندار شهرستان، رؤسای دادستانی، دادگستری، اطلاعات و مسئولان ادارات، نهادها و ارگانهای شهرستان ورامین نیز حضور داشتند.

شعارهای ابداعی ورامینی ها

مردم ورامین با سر دادن شعارهایی از قبیل: مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد و سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، این جنایت را محکوم کردند.

نکته جالب توجه در این راهپیمایی شعارهای اختصاصی مردم ورامین بود که توسط شاعران ورامینی ابداع شده بود:

کشیش آمریکایی، تنها ره رهایی، خودکشی، خودکشی / یا حجت بن الحسن، انتقام، انتقام / عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، جامعه نبوّت صاحب عزاست امروز/ مسبب اهانت به قرآن، اوبامای خائن نامسلمان / یا حضرت محمد، تسلیت، تسلیت/ با مشت محکم می زنه این امت، تو دهن دشمن آل عترت.

فرماندار ورامین: اثرگذاری قرآن نمود پیدا کرد

در ادامه این راهپیمایی با شکوه که هزاران نفر از مردم و مسئولان حضور داشتند، فرماندار شهرستان ورامین طی سخنان کوتاهی گفت: حرکت مذبوحانه صهیونیست های آمریکایی نه تنها از قرآن کریم چیزی نکاسته است، بلکه نشانی از اثرگذاری قرآن بر تمام جهانیان شده است.

محسن منصوری افزود: دشمن با اشتباهاتی که مدام مرتکب می شود، نشاط انقلابی مردم شریف ایران و کشورهای مسلمان را شکوفا خواهد کرد.

وی تأکید کرد: امروز دنیا شاهد زوال و نابودی لحظه به لحظه جبهه کفر و الحاد است و اوج نفوذ جریان اسلام در بدنه کشورهای جهان به خوبی احساس می شود.

رئیس شورای تأمین شهرستان ورامین افزود: این قبیل هتک حرمتها نه تنها اسلام و قرآن را تضعیف نخواهد کرد بلکه رگه های اسلامگرایی را در اعماق جهان هویدا می کند.

وی با اشاره به اینکه توهین به ساحت قرآن و مقدسات اسلامی، عرصه را بر آمریکا و اسرائیل تنگ تر خواهد کرد، بیان داشت: اگر دقت شود، تنها دلیل حقانیت دینهای یهود و مسیحیت، نص صریح قرآن کریم است و هیچ نیروی بشری، قادر به از بین بردن مقدسات اسلامی نیست.

قطعنامه راهپیمایی محکومیت توهین به قرآن کریم

مردم شهرستان ورامین در پایان این راهپیمایی در قطعنامه ای چهار ماده ای که توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان تنظیم شده بود، ضمن محکومیت این اهانت، خواستار برخورد جدی مجامع بین المللی و رهبران مذهبی دنیا شدند و با تکبیرهای خود، آن را تأیید کردند. متن قطعنامه به شرح زیر است:

بار دیگر دنیای استکبار، خیانت باطنی خود را به نمایش گذاشته و با کمال گستاخی و بی شرمی، مقدسات جهان اسلام را مورد هتک حرمت قرار داده است. اهانت به قرآن کریم، اهانت به تمام ادیان توحیدی است و امروز قلب بیش از یک میلیارد و نیم مسلمان جهان از این اقدام زشت آزرده است.

ما امروز آماده ایم و قرآن را برسر نهاده ایم تا به دنیا اعلام کنیم، قرآن کریم معجزه پیامبراکرم (ص) در دل مسلمانان جا داشته و قطعا همانگونه که دشمنی ابوجهل ها و ابوسفیان ها قرآن را عزیزتر نمود، امروز هم خیانت آمریکایی ها بر عزت و عظمت قرآن خواهد افزود.

1- جنایت مسیحیان صهیونیست آمریکایی در هتک حرمت قرآن کریم را به شدت محکوم کرده و از سران دولتهای اسلامی و مجامع بین المللی می خواهیم این جنایت را محکوم نموده و با عاملان آن به شدت برخورد نمایند.

2- امت اسلامی منتظر واکنش مناسب دولت آمریکا و پاپ، رهبر مسیحیان جهان در مقابل این جنایت است و در صورت عدم موضع مناسب توسط آنان، امت اسلام، دولت آمریکا و پاپ را شریک در این جنایت می داند.

3- هتک حرمت قرآن دلیل روشنی بر پیشرفت اسلام و خوف دنیای کفر از عزت و عظمت اسلام است. به سران دنیای کفر و شرک اعلام می کنیم که امت اسلامی، خاصه ملت رشید و انقلابی ایران اسلامی راه خود را یافته و با تمام وجود به راه مقدس خود ادامه خواهد داد و خواب راحت را از سران استکبار خواهد ربود.

4- اگر چه به نام مسیحیت به کتاب مقدس مسلمین جسارت گردیده است ولی بسیاری از مسیحیان و موحدان جهان از این جنایت سخیف بیزاری می جویند و ما نیز با منطق اسلامی و قرآنی خود به مبارزه با دنیای کفر ادامه خواهیم داد و هرگز دست از آرمانهای خود نخواهیم کشید.