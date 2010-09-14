دروس دانشگاهی باید متناسب با نیاز جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام رضا برنجکار قبل از ظهر سه‌شنبه در نشستی خبری که به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس پردیس قم دانشگاه تهران برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به تفاهم نامه‌های این دانشگاه با حوزه علمیه قم در زمینه طراحی و اجرای رشته‌های اسلامی گفت: علومی که در دانشگاه‌های کشور ما تدریس می‌شود باید متناسب با نیاز جامعه و فرهنگ اسلامی کشور باشد.



وی با تأکید بر اینکه ما وظیفه خود می دانیم که در مسیر اسلامی کردن علوم حرکت کنیم بیان داشت: رسالت ما برقرای ارتباط بین حوزه و دانشگاه و تربیت افرادی است که بتوانند در زمینه تولید علوم اسلامی تخصص داشته باشند.



هتک حرمت قرآن دارای دو بخش ظاهری و باطنی است



رئیس پردیس قم دانشگاه تهران در ادامه با محکومیت اهانت به قرآن کریم در آمریکا گفت: این توطئه‌ای از سوی صهیونیستها است.



وی با اشاره به اینکه این هتک حرمت دارای دو بخش ظاهری و باطنی است ابرازکرد: عده‌ای جاهل و مزدور به شکل وقیحانه به قرآن کریم اهانت کردند و قطعنا این طرح دراتاق فکر صهیونیستها تدوین شده است.



حجت الاسلام برنجکار تأکید کرد: دولت آمریکا نیز در اجرای این برنامه سهیم است و باید پاسخگو بوده و عاملان آن را مجازات کند.



تحصیل دو هزار نفر در پردیس قم دانشگاه تهران



وی در ادامه با شاره به چهلمین سالگرد تأسیس این دانشگاه به تاریخچه شکل گیری آن اشاره کرد و بیان داشت: پردیس قم دانشگاه تهران درسال 1349 با عنوان «مدرسه عالی امور قضایی و اداری» تأسیس شد.



وی ادامه داد: درسال 1355 با تغییر اداره آن از غیر دولتی به دولتی به «مجتمع آموزشی عالی قم» تغییر نام داد و درسال 1383 نیز این نام به «پردیس قم دانشگاه تهران» تغییر یافت.



وی برگزاری همایش، تاسیس انجمن فارغ التحصیلان، انتشار ویژه‌نامه و بروشور به این مناسبت را از جمله برنامه‌های دانشگاه برای گرامیداشت چهلمین سال تأسیس عنوان کرد.



برنجکار در ادامه عنوان کرد: در این دانشگاه بیش از دو هزار نفر مشغول به تحصیل هستند و گروه‌هایی که در این دانشگاه بودند در سال 1383 در قالب سه دانشکده حقوق، مدیریت و دانشکده فقه و فلسفه ساماندهی شدند.



حجت الاسلام برنجکار با اشاره به اینکه در حال حاضر 7 مجله تخصصی،40 نشریه دانشجویی، هفت کانون و انجمن علمی در این دانشگاه مشغول فعالیت هستند ابراز کرد: در حال حاضر 50 عضو هئیت علمی در این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند که دو برابر این تعداد نیز مدعو با این دانشگاه همکاری می‌کنند.



وی با اشاره به برنامه راهبردی این دانشگاه گفت: زمینه‌سازی برای تولید دانش، افزایش تعداد دانشجویان از دو هزار نفربه 6 هزارنفر، طرح توسعه فضای دانشگاه و... از جمله اهداف آینده دانشگاه است.