300 تابلوی تبلیغاتی غیر مجاز در شیراز جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، اکبر رئیسی در این خصوص توضیح داد: به دنبال بازبینی و تصویب آیین نامه جدید ساماندهی تبلیغات شهری عوارض نصب تابلو کاهش یافته است که در این راستا از شهروندان و مالکین تابلوهای تبلیغاتی درخواست می شود ضمن مراجعه به شهرداری مناطق 9گانه، مجوزهای لازم و مرتبط را اخذ کنند.

وی افزود: در آیین نامه جدید تخفیفهای ویژه ای جهت واحدهای تولیدی استان در نظر گرفته شده و عوارض استندهای تجاری، خدماتی همچنین پلاکاردهای پارچه ای کاهش یافته است.

مدیر اجرایی و هماهنگی امور مناطق شهرداری شیراز ادامه داد: همچنین استفاده و نصب هرگونه فلش، تابلوی راهنما و داربست فلزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی یا اداره و ارگان های دولتی و خصوصی در بلوارها و فضاهای مشرف به معابر عمومی، پیاده روها و باغچه ها ممنوع است.