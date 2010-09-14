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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

300 تابلوی تبلیغاتی غیر مجاز در شیراز جمع آوری شد

300 تابلوی تبلیغاتی غیر مجاز در شیراز جمع آوری شد

شیراز - خبرگزای مهر: مدیر اجرایی و هماهنگی امور مناطق شهرداری شیراز گفت: 300 تابلوی تبلیغاتی و تجاری بدون مجوز شهرداری از سطح شهر جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، اکبر رئیسی در این خصوص توضیح داد: به دنبال بازبینی و تصویب آیین نامه جدید ساماندهی تبلیغات شهری عوارض نصب تابلو کاهش یافته است که در این راستا از شهروندان و مالکین تابلوهای تبلیغاتی درخواست می شود ضمن مراجعه به شهرداری مناطق 9گانه، مجوزهای لازم و مرتبط را اخذ کنند.

وی افزود: در آیین نامه جدید تخفیفهای ویژه ای جهت واحدهای تولیدی استان در نظر گرفته شده و عوارض استندهای تجاری، خدماتی همچنین پلاکاردهای پارچه ای کاهش یافته است.

مدیر اجرایی و هماهنگی امور مناطق شهرداری شیراز ادامه داد: همچنین استفاده و نصب هرگونه فلش، تابلوی راهنما و داربست فلزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی یا اداره و ارگان های دولتی و خصوصی در بلوارها و فضاهای مشرف به معابر عمومی، پیاده روها و باغچه ها ممنوع است.

کد مطلب 1151268

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