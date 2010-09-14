به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور قصد دارد فردا چهارشنبه سهمیه جدید بنزین خودروها و سیاستهای سوخت و حمل و نقل در هدفمندی یارانه ها را اعلام می‌کند.

در همین حال، با آغاز شمارش معکوس برای پایان سهمیه بنزین دوره تابستانی و خودکفایی ایران در تولید این فرآورده نفتی، احتمال اختصاص سهمیه بنزین یارانه‌ای برای دوره پاییز - به ویژه مهرماه - به خودروهای شخصی قوت گرفته است.

از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه 63 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که با اجرای طرح تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی از هفته گذشته، به طور رسمی 18 تا 20 میلیون لیتر واردات این فرآورده استراتژیک نفتی متوقف شده است.

آمارهای رسمی وزارت نفت نشان می دهد با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین از تیر ماه سال 1386 تا پایان اسفند ماه سال گذشته به ترتیب به طور متوسط روزانه از 20 ، 22 و 34 میلیون لیتر و در مجموع بیش از 27 میلیارد لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی شده است.

هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین یارانه ای 100 تومان، بنزین سوپر یارانه ای 150 تومان، بنزین نیمه یارانه ای 400 تومان و بنزین نیمه یارانه ای سوپر 550 تومان است.