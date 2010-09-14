تا کنون 30 هزار شناسنامه مکانیزه صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کرمی با اشاره به محدودیت تعداد دستگاههای چاپ اطلاعات برای شناسنامه های مکانیزه افزود: در حال حاضر فقط برای متقاضیان 15سال تمام برای عکس دار شدن شناسنامه، تغییرات مشخصات سجلی شناسنامه و شناسنامه های مفقودی، شناسنامه مکانیزه صادر می شود.

کرمی گفت: تا کنون پنج میلیون شناسنامه نیز برای افراد کمتر از 15 سال صادر شده است.

وی افزود: این شناسنامه ها برای افراد کمتر از 15 سال به رنگ سبز و در دو برگ و برای افراد بالاتر از 15 سال به رنگ قهوه ای و در چهار برگ صادر می شود.

معاون ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه ضریب امنیتی این شناسنامه ها بسیار بالاست، نقشهای برجسته، پانچ شماره سریال شناسنامه، ثبت شماره ملی به صورت بارکد، اسکن عکس و رایانه ای بودن مشخصات را از جمله ویژگیهای امنیتی شناسنامه های مکانیزه است.

