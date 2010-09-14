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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

ورود سامانه بارشی به کشور/ کاهش محسوس دمای هوای آخر هفته

ورود سامانه بارشی به کشور/ کاهش محسوس دمای هوای آخر هفته

سازمان هواشناسی کشور در اطلاعیه ای از ورد سامانه بارش زایی از مناطق شمال و شمال غربی کشور از عصر سه شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مطالعات انجام شده بر روی نقشه های پیش یابی از بعد از ظهر امروز سامانه بارش زایی وارد کشور شده و ابتدا شهرهای شمالی آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل  از اوایل امشب استان گیلان، به تدریج مازندران و در روز چهارشنبه نیز استانهای گلستان و خراسان شمالی، شهرهای شمالی خراسان رضوی و دامنه های البرز مرکزی و شرقی را تحت تاثیر قرار می دهد.

همچنین شرایط حاکم بر جو کشور سبب بارش باران، رعد و برق، وزش باد و کاهش نسبی دما و مواج شدن دریای خزر می شود.

شدت بارش روز چهارشنبه در شرق مازندران، گلستان و خراسان شمالی است. سامانه بارشی فوق ظهر پنجشنبه از سمت شمال شرق کشور خارج می شود. همچنین در روز پنجشنبه و جمعه شدت وزش باد و گرد و غبار در شمال سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان جنوبی پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی کشور هشدار داده کاهش دما در روزهای پنجشنبه و جمعه در نیمه شرقی کشور بسیار محسوس است.

کد مطلب 1151277

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