همگرایی ایران و آفریقا موجب امنیت پایدار منطقه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله واد رئیس جمهور سنگال پیش از ظهر امروز سه شنبه در همایش هم‌اندیشی ایران و آفریقا اظهار داشت: با توجه به اصل برادری و همبستگی اسلامی زمانی که یکی از اعضای امت اسلام تحت فشار و مصیبت قرار می گیرد باید به آن کمک کرد لذا از همه برادران دینی تقاضا می‌کنم به کمک کشور پاکستان که با بلای طبیعی سیل مواجه شده بشتابند.

وی با بیان اینکه ما در جهان امروز که جهانی چند قطبی و در حال تحول به سوی همگرایی‌های قوی‌تر است زندگی می‌کنیم، گفت:‌در چنین جهانی کشورها و مردمانی هستند که دارای فضلیت‌ها و اشتراکاتی می‌باشند و مایلند جهانی با همبستگی بیشتری ایجاد کنند.

رئیس جمهور سنگال با اشاره به اینکه در چنین جهانی حلقه‌هایی از روابط کشورها شکل گرفته که یکی از آنها حلقه روابط ایران و آفریقاست، گفت: این حلقه در حال تبدیل شدن به ایجاد روابط بسیار عمیق میان کشورهای مختلف آفریقایی با ایران است.

وی اضافه کرد: این حلقه جدید همبستگی بین ایران و آفریقا براساس مشترکات تاریخی شکل گرفته چرا که ما دارای یک تاریخ مشترک هستیم وهمگی در این دنیا شاهد تحمیل اراده‌های قدرت‌های زورگو و تاراج منابع خود به دست آنها بوده‌ایم.

عبدالله واد بیان داشت: مبارزاتی برای آزادی ملت‌هایمان داشته‌ایم تا کشورهایمان همواره مورد احترام باشند به طوری که منابع طبیعی کشورهای خود را خودمان اداره کنیم و مانع تاراج آنها شویم.

وی با اشاره به اینکه سیاهان چهار و نیم قرن برده‌داری و یک و نیم قرن استعمار را تحمل کرده‌اند، گفت: با اینکه برده‌داری ملغی شده است اما در تمام مدت استعمار هرگز انقلاب و مبارزه در هیچ جای آفریقا متوقف نشد و این مبارزات همواره ادامه داشته به طوری که منجر به استقلال کشورهای آفریقایی شده است.

وی تصریح کرد: امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که با وجود جنگ‌ها، برده‌داری و استعمار به سوی توسعه، تحول و انسان‌گرایی بیشتر براساس همگرایی موجود حرکت می‌کنیم.

رئیس جمهور سنگال در ادامه با بیان اینکه ما هنوز مشکلاتی را برای حرکت به سمت وحدت قاره آفریقا و تشکیل ایالات متحده آفریقا در پیش رو داریم، گفت: قطعاً کشورهای قاره پهناور آفریقا، ایالات متحده آفریقا را تشکیل خواهند داد.

وی با بیان اینکه با اراده سیاسی خواهیم توانست به اهداف خود برسیم، گفت: در درجه اول استقلال غذایی برای کشورهای افریقایی اهمیت دارد البته آفریقا با زمین‌های کشاورزی ای که دارد کشوری توانمند است و می تواند مواد غذایی خود را تامین نماید.

عبدالله واد با اعلام اینکه برخی از کشورهای آفریقایی اخیراً با اتحادیه اروپا همکاری خود را آغاز کرده‌اند، گفت: از طرفی دیگر آمریکا می خواهد به منابع آفریقا دست پیدا کند و از مواد اولیه آن بهره مند شود اما درهای کشور خود را به سوی ما بسته است در صورتی که ما می‌خواهیم این درها را باز کند تا ما از آنها استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: به زودی سومین فستیوال هنرهای سیاه پوستان را در سنگال برگزار خواهیم کرد که نمایشی از توانمندی‌های آفریقا خواهد بود.

رئیس جمهور سنگال در ادامه همکاری بین دولت‌های ایران و سنگال را استثنایی و فوق‌العاده ارزیابی و خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم این همکاری‌ها به کشورهای دیگر آفریقایی نیز توسعه پیدا کند به ویژه همکاری بخش های خصوصی به منظور سرمایه گذاری و ایجاد پروژه‌های بزرگ در کشورهای آفریقایی.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران در ادامه اظهار داشت: برای توسعه امنیت غذایی حتماً باید کشاورزی و صنایع تبدیلی گسترش پیدا کند.

وی با بیان اینکه تاکید بر ضرورت ایجاد همگرایی بین ایران و کشورهای آفریقایی گفت : همگرایی ایران با کشورهای آفریقایی هم در آفریقا و هم در خاورمیانه موجب حرکت به سمت صلح و برقراری امنیت پایدار در جهان خواهد شد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به این که برگزاری جشنواره هنرهای آفریقایی موفق خواهد بود، گفت: رمز ماندگاری ملت‌ها فرهنگ، هنر و اندیشه است و بر این اساس معرفی هنر آفریقا معرفی حیات، سرزندگی، نشاط و شادابی آفریقاست.

وی اضافه کرد: آفریقا قاره بزرگی است که سهم شایسته‌ای در فرهنگ، تمدن و اقتصاد دنیا داشته است گرچه در سده ‌های اخیر آن طور که باید و شاید به آن توجه نشده و تحت ظلم قرار گرفته به طوری که نتوانسته است از ثمره تلاش‌هایش استفاده کند.

همچنین گفتنی است در مراسم افتتاحیه همایش هم‌اندیشی ایران و آفریقا تنی چند از مسئولان کشور از جمله مجتبی ثمره هاشمی ، پرویز داوودی، محرابیان، بختیاری، مهمان پرست، قشقاوی، صالحی، مصطفوی، کوثری و احمدی بیغش حضور داشتند.