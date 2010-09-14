هتک حرمت به قرآن کریم نشانه عجز دشمنان در برابر اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید موسی موسوی ظهر سه شنبه و در اجتماع مردم سنندج که در راستای اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم در آمریکا برگزار شد، اظهار داشت: هتک حرمت به قرآن کریم نشانه عجز و درماندگی دشمنان از دین مبین اسلام است.

وی عنوان کرد: وقتی که دشمنان برای مقابله با ترویج بیش از پیش دین مبین اسلام از همه راهکارها بهره برداری نموده و هیچکدام به نتیجه نرسید در ادامه روی به هتک حرمت و توهین به مقدسات مسلمانان آورده اند و در ادامه سلسله دسیسه های شیطانی خود این بار نسبت به کتاب الهی و معجزه پیامر خاتم (ص) بی احترامی کردند.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان بیان داشت: قرآن کریم محور اصلی عزت و مجد اسلام و مسلمین است و به همین دلیل به مرکز ثقل تهاجم دشمنان اسلام تبدیل شده است و آنها در تلاش هستند که با این کار خود با دین مبین اسلام و همچنین گسترش روز افزون آن به صورت تمام عیار مقابله نمایند.

حجت الاسلام موسوی یادآور شد: نیاز اصلی جامعه اسلامی در شرایط امروز حفظ وحدت و اتحاد است و باید قرآن این کتاب ارزشمند آسمانی محور اصلی این وحدت قرار گیرد و به همین خاطر استکبار و صهیونیسم در هماهنگی کامل، هتک حرمت به کتاب آسمانی را در دستور کار قرار داده ولی این گستاخی به طور قطع سبب تحکیم بیشتر و ایجاد اتحاد در میان مسلمانان خواهد شد.

وی هتک حرمت به قرآن کریم را یکی از برنامه های اصلی دشمن برای ایجاد تفرقه و اختلاف در میان مسلمانان و سایر ادیان الهی برشمرد و گفت: لزوم حفظ هوشیاری و آگاهی کامل در این راستا یک نیاز اصلی و ضروری است و امروز ملت ایران پیشگام در این عرصه در میان سایر ملتهای مسلمان به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان هتک حرمت به قرآن کریم را زمینه سازی دشمن برای انجام کارهای خطرناکتر در این حوزه عنوان کرد و یادآور شد: دشمنان با این گونه اقدامات مذبوحانه درصددند ارزیابی توان، نیرو و واکنش مسلمانان و موحدین برای اجرای توطئه های جدید هستند.

در ادامه این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم و مدیران ادارات و سازمانهای مختلف دولتی برگزار شد، حاضرین هتک حرمت صورت گرفته به قرآن کریم را محکوم کرده و خواستار محاکمه عاملان و مسببین این جنایت شدند.

همزمان با این مهم قشرهای مختلف، نهادهای مردمی و سازمانهای دولتی، اصناف و بازاریان استان کردستان هم با انتشار بیانیه های هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کردند.