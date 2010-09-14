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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۲۳

مدیرمرکز مشاوره خبرداد:

آموزش مهارتهای متعالی زندگی به دانشجویان/ توزیع بسته های مشاوره

آموزش مهارتهای متعالی زندگی به دانشجویان/ توزیع بسته های مشاوره

سرپرست مرکز مشاوره دانشجویی وزارت بهداشت از توزیع بسته های آموزشی برای دانشجویان جدید الورود با نام "مهر 89" خبر داد و گفت: کارگاههای مهارتهای متعالی زندگی برای دانشجویان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه صادقی امروز سه شنبه در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: در کارگاههای مهارت های متعالی زندگی سه مهارت جرأت مندی، ارتباط موثر و مدیریت استرس، به دانشجویان جدید الورود آموزش داده می شود.

وی اضافه کرد: طرح کشوری شناسنامه سلامت جسم و روان برای سال تحصیلی جدید اجرایی می شود و طرح کاهش افت تحصیلی و مشروطی نیز در دانشگاهها اجرا می شود.

سرپرست مرکز مشاوره دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تعداد پایگاههای خدمات مشاوره ای روانشناختی در خوابگاهها 30 درصد و تعداد خطوط تلفنی مشاوره نیز 10 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 1151299

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