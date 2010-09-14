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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

بیش از 10 هزار تجهیزات دریافت از ماهواره در غرب کشور کشف شد

بیش از 10 هزار تجهیزات دریافت از ماهواره در غرب کشور کشف شد

جانشین فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه مرزهای جمهوری اسلامی ایران برای قاچاقچیان و اشرار ناامن شده از کشف بیش از 10 هزار عدد تجهیزات دریافت از ماهواره در غرب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر احمد گراوند با اعلام این مطلب افزود: ماموران اطلاعات هنگ مرزی بانه در پی اقدامات خود طی درگیری با قاچاقچیان کالا موفق شدند از چهار دستگاه خودرو تویوتا لنکروز 10 هزار و 170 عدد تجهیزات دریافت از ماهواره و یک میلیون و 832 هزار نخ سیگار خارجی به همراه یک دستگاه بی سیم دستی کشف و ضبط کنند.

وی اضافه کرد: همچنین ماموران هنگ مرزی زابل و سراوان در ماموریتهای گشت زنی خود در نوارهای مرزی این دو هنگ 57 متجاوز مرزی را که به صورت غیر قانونی واردکشور شده بودند دستگیر و به مقام قضایی تحویل دادند.

جانشین فرمانده مرزبانی در ادامه افزود: طی 24 ساعت گذشته مأموران مرزبانی هنگهای سراوان، ماهشهر، پاوه و زابل موفق شدند 45 هزار لیتر سوخت از قاچاقچیان کشف و در این رابطه 20 دستگاه خودرو و 2 دستگاه موتور سیکلت را توقیف نمایند.

امیر گراوند با تأکید بر اینکه مرزهای جمهوری اسلامی ایران برای قاچاقچیان و اشرار ناامن شده است،از کشف 30 کیلوگرم مواد مخدر خبر داد و گفت: مرزبانان هنگ مرزی گزیک در یک عملیات پاکسازی موفق به کشف این مقدار مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

وی اضافه کرد: برای مبارزه بی امان با قاچاقچیان و سوداگران مرگ ماموران مرزبانی در مرزی قلعه گک در خراسان رضوی با انجام یکسری اقدامات و عملیات مرزی در مسیر احتمالی اشرار پس از درگیری و تبادل آتش موفق به عقب راندن و زمین گیر کردن آنان در منطقه شده و در پاکسازی از محل موفق به کشف مقدار 26 کیلوگرم مرفین، 21 کیلو و 900 گرم هرویین فشرده و16 کیلو و 800 گرم تریاک به همراه یک گلوله آرپی جی و مهمات مربوطه شدند.

کد مطلب 1151305

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