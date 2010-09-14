بیش از 10 هزار تجهیزات دریافت از ماهواره در غرب کشور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر احمد گراوند با اعلام این مطلب افزود: ماموران اطلاعات هنگ مرزی بانه در پی اقدامات خود طی درگیری با قاچاقچیان کالا موفق شدند از چهار دستگاه خودرو تویوتا لنکروز 10 هزار و 170 عدد تجهیزات دریافت از ماهواره و یک میلیون و 832 هزار نخ سیگار خارجی به همراه یک دستگاه بی سیم دستی کشف و ضبط کنند.

وی اضافه کرد: همچنین ماموران هنگ مرزی زابل و سراوان در ماموریتهای گشت زنی خود در نوارهای مرزی این دو هنگ 57 متجاوز مرزی را که به صورت غیر قانونی واردکشور شده بودند دستگیر و به مقام قضایی تحویل دادند.

جانشین فرمانده مرزبانی در ادامه افزود: طی 24 ساعت گذشته مأموران مرزبانی هنگهای سراوان، ماهشهر، پاوه و زابل موفق شدند 45 هزار لیتر سوخت از قاچاقچیان کشف و در این رابطه 20 دستگاه خودرو و 2 دستگاه موتور سیکلت را توقیف نمایند.

امیر گراوند با تأکید بر اینکه مرزهای جمهوری اسلامی ایران برای قاچاقچیان و اشرار ناامن شده است،از کشف 30 کیلوگرم مواد مخدر خبر داد و گفت: مرزبانان هنگ مرزی گزیک در یک عملیات پاکسازی موفق به کشف این مقدار مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

وی اضافه کرد: برای مبارزه بی امان با قاچاقچیان و سوداگران مرگ ماموران مرزبانی در مرزی قلعه گک در خراسان رضوی با انجام یکسری اقدامات و عملیات مرزی در مسیر احتمالی اشرار پس از درگیری و تبادل آتش موفق به عقب راندن و زمین گیر کردن آنان در منطقه شده و در پاکسازی از محل موفق به کشف مقدار 26 کیلوگرم مرفین، 21 کیلو و 900 گرم هرویین فشرده و16 کیلو و 800 گرم تریاک به همراه یک گلوله آرپی جی و مهمات مربوطه شدند.