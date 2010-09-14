نمایشگاه صنایع دستی چوب و چرم در سنندج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر سه شنبه با حضور مسئولان میراث فرهنگیٍ و صنایع دستی استان کردستان، نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در حوزه های چوب، چرم و سنگ با هدف بزرگداشت استاد نعمت الله محمودی از ارسی کاران صاحب نام کردستان گشایش یافت.

در این نمایشگاه که در قالب 55 غرفه طراحی شده است، صنایع دستی در حوزه های چوب، چرم و سنگ در محل خانه کرد (موزه مردم شناسی استان کردستان) و به مدت یک هفته به نمایش عمومی گذاشته شده است.

علاوه بر هنرمندان استان کردستان، هنرمندانی از استانهای زنجان، همدان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و شرقی نیز تولیدات خود را در این سه بخش به نمایش عمومی گذاشته اند.

در نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی سنندج، آثار تولیدی در 16رشته به نمایش عمومی درآمده و بنا به گفته متولیان قرار است دوره های آموزشی و کارگاهی نیز در حاشیه این نمایشگاه برگزار شود.

نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی استان کردستان از امروز افتتاح و قرار است به مدت یک هفته در محل خانه کرد واقع در خیابان امام خمینی (ره) سنندج و در دو نوبت صبح و عصر دائر باشد.

استاد نعمت الله محموی از هنرمندان صاحب نام و برجسته کشوری در حوزه ارسی کاری و صنایع چوب به شمار می رفت که در سال جاری و در سن 51 سالگی دار فانی را وداع گفت.