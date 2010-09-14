اشغال و تقسیم عراق پروژه ای صهیونیستی با پوشش آمریکایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری محیط، "حمید شهاب" در سخنانی در کنفرانس "عراق و افقهای آتی، چالشی میان پیشبرد روند سیاسی و عملیاتهای خشونت آمیز" که با هماهنگی مرکز دموکراسی عربی در بغداد برگزار شد، اظهار داشت : ایالات متحده آمریکا در زمان سلطه محافظه کاران بر کاخ سفید تنها وسیله و عاملی برای اجرای پروژه ویژه صهیونیستها در عراق بوده اند که این مسئله را می توان با رصد فعالیتهای اسرائیل در عراق درک کرد.

در این کنفرانس که با حضور فرهیختگان دانشگاهی و کارشناسان سیاسی برگزار شد، دکتر حمید شهاب با اشاره به ویرانی ها و کشتار مردم عراق پس از اشغال این کشور افزود: آمریکا مسئول تمام وقایعی است که در عراق رخ می دهد. آنهایی که با جنگ عراق را به عصر حجر بازگرداندند و این کشور را به محل عبور و مرور گروههای جنایتکار سازمان یافته و عرصه ای برای دخالت بیگانگان تبدیل کردند.

وی در ادامه با استناد به اظهارات اخیر "آوی دیختر" وزیر اسبق امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که به تبیین واقعیت نقش پشت پرده و مخفیانه اسرائیل در اشغال عراق اشاره کرده بود، افزود: خطرناکترین و بیشترین نقش را در عراق پس از اشغال اسرائیل دارد که البته به اندازه کافی روی آن تمرکز نشده است.

این استاد دانشگاه بغداد تاکید کرد: البته این اقدامات با پوشش کامل آمریکا انجام می شود.

خاطر نشان می شود آوی دیختر در کنفرانسی که پس از اشغال عراق برگزار شده بود، در اظهاراتی قابل تامل می گوید: در عراق بیش از آنچه توقع داشتیم و پیش بینی می کردیم، دستاورد داشتیم.

وی بر این مسئله تاکید می کند که به حاشیه بردن و منزوی کردن عراق جدید با پایه ریزی بنیانهای این کشور، اهمیت راهبردی در امنیت رژیم اسرائیل دارد.