قائم مقام وزیر بازرگانی به ژنو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و هفتمین شورای تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) از فردا (15 سپتامبر) در ژنو آغاز به کار خواهد کرد. این اجلاس 28 سپتامبر به کار خود خاتمه می­دهد.

بنابر این گزارش، مسعود موحدی قائم مقام وزیر و معاون امور بین الملل وزارت بازرگانی در روزهای 24 و 25 شهریورماه (پانزده و شانزده سپتامبر 2010) در این نشست حضور و در بخشهای مختلف از جمله در نشست مقامات ارشد در زمینه حرکت به سمت بهبود پایدار سخنرانی خواهد کرد که در این بخش به موضوعاتی مانند تجربیات اقتصاد جهانی، بحران مالی اخیر و ابزارهای سیاستی برای بهبود پایدار پرداخته می شود.

قائم مقام وزیر بازرگانی در خصوص سه موضوع اصلی تحول نظام تجارت بین‌الملل، استراتژی‌های توسعه و سرمایه‌گذاری برای توسعه سخنرانی خواهند داشت.

در این نشست موضوعات مهم دیگری نظیر تحول نظام تجاری بین الملل و تجارت بین الملل از چشم انداز توسعه ، استراتژی های توسعه ، جهانی شدن، اشتغال و توسعه و سرمایه گذاری برای توسعه و چالش های جدید و موارد متعدد دیگر بررسی خواهد شد و عملکرد سال گذشته و برنامه های انکتاد برای سال آینده به بحث گذاشته می‌شود.

به گزارش مهر، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (انکتاد) در سال 1964 با هدف یکپارچگی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی تاسیس شد. رکن اصلی این سازمان در زمینه تجارت و توسعه می باشد که به بررسی موضوع تجارت و موضوعات مرتبط با آن مانند تامین مالی، سرمایه گذاری و محیط زیست در قالب توسعه می باشد.

شورای تجارت و توسعه (بورد) به روی کلیه اعضای آنکتاد باز است و هم اکنون 144 کشور در آن شرکت می‌کنند. این شورا پس از کنفرانس تجارت و توسعه، بالاترین رکن تصمیم‌گیری آنکتاد است. در واقع، در فاصله 4 سال بین کنفرانس‌ها، فعالیت‌های آنکتاد توسط این شورا هدایت می‌شود. این شورا سالانه یک نشست عادی و تا سه نشست اختصاصی در ارتباط با موضوعات سیاستی، نهادی و ویژه برگزار می‌نماید.