هتک حرمت قرآن عمق استیصال جریان افراطی صهیونیست را نمایان کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیریت شهری و شهرداری ارومیه با صدور بیانیه ای در این بیانیه آورده است: اقدام چند آمریکایی افسارگسیخته و لاابالی وفراخوان یک کشیش نما در ایالت فلوریدای آمریکا در سوزاندن و هتک حرمت قرآن کریم، اقدامی شنیع و خفت‌ بار بوده که بیانگر عمق استیصال و درماندگی جریان افراطی مسیحیت صهیونیستی از بسط و گسترش روز افزون اسلام در جهان بوده و اوج بی‌منطقی و خصومت ‌ورزی صهیونیسم جهانی نسبت به اسلام عزیز و مسلمانان مظلوم عالم را نشان می‌دهد.

این بیانیه می افزاید: قرآن یگانه کتابی است که قرنها بر قوت و به روز بودن خویش باقیمانده و در هر سرزمینی در زندگی مردم جاری و باقی است، در این جنایت خباثت ‌آلود استکبار جهانی، صهیونیسم شیطان صفت ماهیت واقعی خود را آشکار کرد و چهره واقعی مدعیان حقوق بشر و آزادی را رسوا کرد.

همچنین شهرداری ارومیه در ادامه این بیانیه ضمن محکومیت این اقدام وقیحانه با اعلام تسلیت و تعزیت به محضرحضرت ولی‌عصر "عجل الله تعالی فرجه الشریف "، مقام معظم رهبری "مدظله العالی " از مسلمانان و آزادگان جهان به ویژه به ملت مسلمان و شجاع و داغدار ایران اسلامی و به ویژه از مردم شهید پرور آذربایجان غربی می‌خواهد تا با تبعیت از فرامین مقام عظمای ولایت، نسبت به این واقعه جسارت ‌آمیز با هوشیاری و بصیرت، برخورد کنند و با شرکت در راهپیمایی در مقابل این اقدام ننگین و نابخردانه سکوت نکرده و خشم و انزجار خود را از جهانخواران پوک و بی منطق اعلام نمایند.

استکبار در صدد سلب ایمان مردم جهان است

شورای اسلامی شهر ارومیه نیز با صدور بیانیه ای در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم در این بیانیه آورده است، اهانت به قرآن کریم با توجه به آیات و سوری که در آن به مقام حضرت عیسی (ع) و حضرت مریم وموسی کلیم الله و سایر انبیا الهی اشاره شده اهانت به کل مکاتب الهی است و مبارزه با ارزشهای کتب آسمانی می باشد.

اقدام جاهلانه و جنایتکارانه کشیش حلقه به گوش صهیونیست در رابطه با اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم که الهام گرفته از سیاست اسلام ستیزی دولتمردان آمریکایی و اسرائیل صهیونیست می باشد عمل زشت و ننگینی است از طرف کسانی که ادیان الهی را بازیچه هواهای نفسانی خود ساخته اند و جبهه نفاق را در میان پیروان راستین خداوند پدید می آورند.

در ادامه این بیانیه آمده است: دنیا شاهد است که شیطان صفتان و دشمنان بشریت با مجهز کردن لشکریان خود به انواع سلاح ها و نیرنگها در پی سلب ایمان - معنویت و اتحاد از موحدان و مومنان ادیان الهی می باشند و زبونی و پستی خود را این بار با اقدام گروه افراطی منسوب به مسیحیت برای اهانت به قرآن کریم و آتش زدن این کتاب آسمانی که منشاء نورانیت است را نشان دادند.

اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه همصدا با مسلمانان دنیا و همگام با مرجعیت عالم تشیع ضمن محکوم نمودن و اعلام انزجار از حرکت پلید دشمنان اسلام و قرآن و محاربان با خدا از حق تعالی مسئلت می نماید که این حرکت احمقانه را به عنوان یک فرصت برای شناخت بهتر غرب و صهیونیست جهانی و انسجام مسلمانان قرار داده و مسببین این اقدام شوم را نابود کند.