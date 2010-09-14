چاه های کشاورزی گلستان به کنتور هوشمند مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محسن حسینی عصر سه شنبه در نشست حفاظت منابع آبی این شرکت افزود: تاکنون در اجرای طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی تعداد 16 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاه‌های برقی مناطق ممنوعه شهرستان های آزادشهر و رامیان نصب شد.



وی اظهار داشت: نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های برقی به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه های طرح تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی است که برای کنترل برداشت‌ها و ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، انجام می شود.

حسینی تصریح کرد: با توجه به مفاد بند (ب) ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر" الزام وزارت نیرو به جبران کسری 25 درصدی مخزن آب‌های زیرزمینی در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی کشور" کنتورهای مذکور بر روی چاه‌های برقی واقع در مناطق ممنوعه استان نصب می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان یادآور شد، کنتورهای هوشمند آب و برق دستگاه‌های هوشمند دو منظوره‌ای هستند که در داخل تابلوهای برق چاه‌های برقی نصب می‌شوند و بطور همزمان قرائت مصرف برق و برداشت آب از چاه را ثبت می‌کند.

وی اظهار داشت: همزمان با نصب این کنتورها، کارت‌های اعتباری توسط شرکت برای مالکین چاه‌های مجهز به کنتورهای هوشمند آب و برق برای کنترل میزان برداشت آب صادر می‌شود.