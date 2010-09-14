امام جمعه بوشهر هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در متن پیام آیت الله صفایی بوشهری آمده است: هتک حرمت قرآن کریم کتاب هدایت الهی انسان توسط مزدوران استکبار جهانی و سکوت دولتمردان آمریکا به حمایت از آنان، نشان از عقب ماندگی اندیشی، فساهت و بی منطقی فرهنگی و ارتجاع سیاسی جاهلی آنان دارد .

امام جمعه بوشهر در ادامه پیام خود آورده است: طراحی شیطانی سوزاندن قرآن کریم با اهداف خاص سیاسی برای جوسازی علیه مسلمانان و مجرم جلوه دادن آنان در ماجرای خود ساخته یازده سپتامبر، خشن نشان دادن چهره اسلام، ایجاد تقابل بین مسلمانان و مسیحیان و اسلام هراسی و اسلام ستیزی در این دورانِ روی آوری مردم جهان به اسلام است .

در ادامه پیام آیت الله صفایی بوشهری آمده است: برنامه ریزی این سناریوی استکباری توسط متفکران کج اندیش و اجرای آن به دست افرادی معلوم الحال و به ظاهر کشیش، قلبهای تمامی موحدان و مومنان واقعی به ادیان الهی به ویژه مسلمانان را جریحه دار کرد .

بی تردید این عمل هیچگاه موجب عکس العمل خشن مسلمانان نخواهد شد، زیرا که این خواسته طراحان این اندیشه ننگین بوده و در صورت وقوع قطعا توسط عمّال سر سپرده استکبار می باشد .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در پایان بیانیه خود تاکید کرده است: باید عاملان این کار پلید بدانند که با این عمل، اسلام خواهی، روی آوری مردم به قرآن در سطح وسیعتری در جهان تحقق خواهد یافت.