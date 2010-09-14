امام جمعه بوشهر هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در متن پیام آیت الله صفایی بوشهری آمده است: هتک حرمت قرآن کریم کتاب هدایت الهی انسان توسط مزدوران استکبار جهانی و سکوت دولتمردان آمریکا به حمایت از آنان، نشان از عقب ماندگی اندیشی، فساهت و بی منطقی فرهنگی و ارتجاع سیاسی جاهلی آنان دارد.
امام جمعه بوشهر در ادامه پیام خود آورده است: طراحی شیطانی سوزاندن قرآن کریم با اهداف خاص سیاسی برای جوسازی علیه مسلمانان و مجرم جلوه دادن آنان در ماجرای خود ساخته یازده سپتامبر، خشن نشان دادن چهره اسلام، ایجاد تقابل بین مسلمانان و مسیحیان و اسلام هراسی و اسلام ستیزی در این دورانِ روی آوری مردم جهان به اسلام است.
در ادامه پیام آیت الله صفایی بوشهری آمده است: برنامه ریزی این سناریوی استکباری توسط متفکران کج اندیش و اجرای آن به دست افرادی معلوم الحال و به ظاهر کشیش، قلبهای تمامی موحدان و مومنان واقعی به ادیان الهی به ویژه مسلمانان را جریحه دار کرد.
بی تردید این عمل هیچگاه موجب عکس العمل خشن مسلمانان نخواهد شد، زیرا که این خواسته طراحان این اندیشه ننگین بوده و در صورت وقوع قطعا توسط عمّال سر سپرده استکبار می باشد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در پایان بیانیه خود تاکید کرده است: باید عاملان این کار پلید بدانند که با این عمل، اسلام خواهی، روی آوری مردم به قرآن در سطح وسیعتری در جهان تحقق خواهد یافت.
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