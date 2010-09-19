100 جلسه دفاع کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه های علمیه برگزار شد

مدیر کل مدارج علمی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته تحصیلی 100 جلسه دفاعیه مقاطع سطح سه و چهار (کارشناس ارشد و دکتری) در حوزه علمیه قم برگزار شد که 27 جلسه مرتبط با سطح چهار (دکتری) بوده است.

حجت الاسلام مشایخی افزود: هم اکنون 140 نفر پایان نامه سطح چهار (دکتری) و 600 پایان نامه سطح سه (کارشناسی ارشد) توسط طلاب در حال تدوین است که پیش بینی می شود با اتمام تدوین این پایان نامه ها، جلسات دفاعیه آن در سال آینده تحصیلی برگزار شود.

وی افزود: با توجه به تشکیل کمیته های استانی پایان نامه های تخصصی حوزه در استانها، تاکنون مجوز تدوین و تصویب پایان نامه های مقاطع سطح یک تا سه (کاردانی تا کارشناسی ارشد) به حوزه علمیه اهواز و سطح یک و دو (کاردانی وکارشناسی) به حوزه علمیه اصفهان اعطا شده است. همچنین ارائه مجوز تدوین و تصویب پایان نامه ها برای سطح سه (کارشناسی ارشد) به این حوزه علمیه در دست بررسی است.