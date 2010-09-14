ارزش بورس تهران افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز کاری هفته جاری ارزش بازار سهام به 874 هزار و 892 میلیارد ریال رسید که نسبت به روز دو‌شنبه 446 میلیارد ریال رشد دارد.

در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 23 شهریور‌ماه جاری شاخص کل با 9 واحد افزایش نسبت به روز دو‌شنبه 22 شهریورماه، عدد 18 هزار و 543 واحد را نشان می دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بورس اوراق بهادار شاخص 30 شرکت برتر با افت 8/1 واحدی به عدد 1107 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 23 هزار و 707 واحد رسید که نسبت به روز گذشته 7 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 298 واحد را نشان می دهد،که این رقم نسبت به دیروز 15 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم ، شاخص این بازار با کاهش 45 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 26 هزار و 109 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با افت 15 واحدی نسبت به روز دو‌شنبه 22 شهریورماه در عدد 14 هزار و 118 واحد متوقف شد.