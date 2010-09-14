هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای ترسیم ارزشهاست

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سردار هامون محمدی ظهر سه شنبه در آستانه هفته دفاع مقدس در جمع خبرنگاران استان افزود: هفته دفاع مقدس یادآور هشت سال ایثار و مجاهدت شهدا، ایثارگران و ملت مسلمان ایران است.

وی همچنین با بیان اینکه هفته دفاع ‌مقدس بهترین زمان برای تقویت روحیه استکبارستیزی است، اظهارداشت: دفاع مقدس دورانی پرافتخار برای ملت ایران است و باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده سپاه قدس گیلان در ادامه با بیان اینکه اهمیت دوران دفاع مقدس و تاثیرگذاری آن بر مناسبات جهانی غیرقابل انکار است، افزود: مهمترین نقطه تاریخی ملت ایران دوران دفاع مقدس است و دشمنان همواره سعی داشتند تا حماسه ‌سازی ‌های ملت ایران را در جنگ تحمیلی غیر واقعی جلوه دهند و ایران را به عنوان کشوری متجاوز معرفی کنند.

وی خاطر نشان کرد: در آن دوران ایران اسلامی تنها هشت سال از خاک خود دفاع نکرد بلکه در طول این هشت سال همواره جوانانی را رشد داد که امروز نیز مایه افتخار این نظام و ملت هستند.

سردار محمدی بیان داشت: دفاع مقدس دورانی پرافتخار برای ملت ایران است و باید بسیار مورد توجه قرار گیرد چراکه ما از آن دوران، درسهای بسیاری را آموختیم و این دوران زمینه ‌ساز موفقیت ‌های بسیاری برای ایران اسلامی شد.

وی همچنین با اعلام اینکه 65 عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس در گیلان برگزار می شود، اظهار امیدواری کرد: با برگزاری این برنامه ها بیش از پیش بتوان دلاورمردی ‌ها و گذشت ‌ها را یاد آور و تفکر ناب بسیج را به نسل امروز منتقل کرد.

فرمانده سپاه قدس گیلان تصریح کرد: با ترویج تفکر بسیج و تقویت هرچه بیشتر ارزشهای انقلابی و اسلامی، کشور می ‌تواند هرچه بیشتر در مقابل دشمنان ایستادگی و پله‌های رشد و ترقی را یکی پس از دیگری طی کند.

وی با اشاره به اینکه باید تمامی جنبه های جنگ بی نظیر با استکبار جهانی به نسل بعد منتقل شود، یاد آورشد: پیروزی در عملیات ها و تفکر معنوی، دو ارزش حاکم بر جنگ بود که هفته دفاع مقدس فرصتی برای انتقال این ارزشها به نسل سوم و چهارم انقلاب است.