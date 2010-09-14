قانون بیمه تأمین اجتماعی بافندگان فرش با تاخیر زیاد ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فیصل مرداسی در حاشیه جلسه کمیته فرش دستباف استان قم طی سخنانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از وی در مورد راهکارهای برون رفت از چالشهای پیش روی بافندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف قم و پایان دادن به رکود بی⁯سابقه در بازار فرش پرسیده بود، اظهار داشت: این حرف درست است که تولیدکنندگان، بافندگان، تجار و رشته⁯های حاشیه⁯ای فرش دستباف در قم از فضای رکود چند سال گذشته در رنج بوده⁯اند.



وی ادامه داد: تمام توجه دولت و مسئولان این است که با تمرکز بر حوزه بین⁯المللی از طریق معرفی فرش دستباف، تبلیغات بیشتر و شرکت در نمایشگاه⁯های معتبر این مشکل را برطرف کند و رشد 49 درصدی صادرات فرش دستباف در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه آن حاکی از این مسئله است.



مرداسی در عین حال گفت: نباید از بازار داخلی به عنوان پتانسیل مهمی که حجم زیادی از فروش فرش دستباف را به خود اختصاص می⁯دهد غافل شد.



تاخیر دیرهنگام ابلاغ قانون بیمه تامین اجتماعی



رئیس مرکز ملی فرش دستباف ایران از ابلاغ دیرهنگام قانون بیمه تامین اجتماعی بافندگان فرش دستباف خبر داد و اظهار داشت: این قانون که مصوبه مجلس شورای اسلامی است حدود دو هفته گذشته با تاخیر زیاد از سوی سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.



وی با اشاره به شرایط مشمولان این قانون گفت: افرادی که با کمک سازمان بازرگانی، اتحادیه⁯ها و تشکل⁯های فرش دستباف موفق به دریافت کارت مهارت شدند و قانون قبلی تامین اجتماعی شامل حال آنها می⁯شود می⁯توانند از تسهیلات بیمه⁯ای تامین اجتماعی استفاده کنند.



مرداسی ابلاغ این قانون را قدم بزرگی در راستای کمک به صنف بافندگان فرش دانست و ادامه داد: طی سه ماه آینده تمامی متقاضیان بیمه تامین اجتماعی بافندگان فرش دستباف که شرایط لازم را دارا باشند در قالب این طرح بیمه می⁯شوند.



لزوم توجه به جایگاه قالیبافی



رئیس مرکز ملی فرش دستباف ایران بر لزوم تلاش رسانه⁯های جمعی در ارتقای جایگاه قالیبافی تاکید کرد و افزود: باید فرهنگ سازی شود که قالیبافی یک هنر است و خدای ناکرده این طور نباشد که فرض شود عده⁯ای به دلیل فقر اقدام به قالیبافی می⁯کنند.



وی گفت: قالیباف از حداقل مواد اولیه محصول هنری تولید می⁯کند و باید به جایگاه این قشر ارج نهاد.



مرداسی با اشاره به ویژگی⁯های بارز فرش دستباف قم اظهار داشت: خلاقیت و نوآوری در فرش دستباف قم مشهود است و جایگاه قالیبافان قمی باید ارتقا یابد.



نگاه کوتاه مدت به فرش دستباف آسیب⁯زاست



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ما 10 سال رکود سخت را پشت سر گذاشته⁯ایم و تلاش می⁯کنیم با افزایش کیفیت، نوآوری و خلاقیت و همچنین نگاه تسهیل سازی و معرفی بهتر فرش دستباف، آینده خوبی برای این هنر رقم بزنیم.



وی گفت: مبادا برای به دست آوردن بازار نگاه کوتاه مدت داشته باشیم و برای رشد تولیدات و کاهش قیمت تمام شده به سمت کاهش کیفیت فرش دستباف روی آوریم.



مرداسی ادامه داد: ما به رشد 49 درصدی صادرات فرش دستباف بسنده نمی⁯کنیم، چراکه این میزان رشد نسبی است.



معرفی فرش نفیس در آینده⁯ای نزدیک



رئیس مرکز ملی فرش دستباف ایران تصریح کرد: در آینده⁯ای نزدیک برای معرفی فرش نفیس دستباف اقدام خواهیم کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه سفرش به قم اشاره کرد و اظهار داشت: در دیداری که با استاندار قم داشتیم ضمن ارائه گزارشی از فعالیت⁯های انجام شده، سعی کردیم از استاندار برای ارتقای جایگاه فرش دستباف قم کمک بگیریم.



مرداسی اضافه کرد: استان قم از ظرفیتها و پتانسیلهای بالایی در عرصه تولید فرش برخوردار است و می⁯تواند موقعیت برجسته⁯ای در کل کشور داشته باشد.



وی ایجاد نمایشگاه دائمی فرش دستباف قم، مشارکت در اعزام هیئت⁯های تجاری به کشورهای مختلف، تبلیغات بیشتر و شرکت در نمایشگاه⁯های خارجی را از دیگر محورهای اشاره شده در جلسه با استاندار قم عنوان کرد.