بی اعتقادی سران کاخ سفید به آزادی بیان / توهین بزرگ اوباما به مسلمانان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن قطر امروز در مقاله ای به اقدام تجاوزکارانه تندروها و نژادپرستان آمریکایی در اهانت به قرآن کریم پرداخت.

در این مقاله آمده است: هنگامی که یک کشیش نژادپرست آمریکایی از تصمیم خود برای آتش زدن قرآن کریم سخن می گوید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تصمیم وی برای اهانت به قرآن می گوید: اگر این کشیش دست به چنین عملی بزند جان نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان و عراق و دیگر کشورهای مسلمان به خطر می افتد.

الوطن می افزاید: این سخنان باراک اوباما اهانتی دیگر به مسلمانان به شمار می آید، زیرا دولت آمریکا با بیان علت مخالفتش با آن کشیش نژاد پرست نشان داد که به احساسات مسلمانان جهان هیچ اهمیتی نمی دهد .

این روزنامه عرب زبان می افزاید : حتی رئیس جمهوری آمریکا در ظاهر تهدید نکرد در صورتیکه به قرآن در آمریکا اهانت شود، عاملان این اهانت مورد مجازات قرار می گیرند.

از سوی دیگر این واکنش اوباما بیانگر آن است که احترام به مقدسات مسلمانان به هیچ وجه مورد اهمیت دولت آمریکا نیست و این درحالی است که آمریکا مدعی آزادی و دموکراسی است.

نکته بسیار جالب توجه این است که هنگامیکه یک زن آمریکایی به سگش ضربه ای وارد می کند به همین علت چندماه در زندان حبس می شود، اما آن هنگام که کاریکاتوریستی به پیامبر عظیم الشان ما اهانت می کند سران غرب موضوع آزادی بیان و دموکراسی را به رخ می کشند.



الوطن قطر در پایان می نویسد: مدعیان آزادی بیان در آمریکا و اروپا آن هنگام که به نفع خودشان باشد درصدد اجرای عدالت هستند و از احترام به آزادی بیان و دموکراسی سخن می گویند، اما همینان مدعی حمایت از حقوق حیوانات نه حتی در کشور خودشان، بلکه در دیگر کشورها هم می شوند.