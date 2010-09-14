نمایشگاه کتاب با محوریت قرآن در خوی دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، در این نمایشگاه که به همت شورای فرهنگ عمومی خوی و در 12 غرفه برپا شده سه هزار عنوان کتاب از 10 مرکز نشر کتاب کشور عرضه شده است.

در این نمایشگاه مجموعه آثاری از اندیشمندان و نویسندگان بزرگ ایران اسلامی عرضه شده است.

مجموعه کتاب های با موضوع قرآن و حدیث از حضرت امام خمینی (ره)،شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی، آیت الله حسن زاده آملی، آیت الله دستغیب، استاد انصاریان واستاد فلسفی از جمله آثار عرضه شده که در این نمایشگاه است.

در این نمایشگاه همچنین بیش از 15 هزار نرم افزار قرآنی عرضه شده است.

این نمایشگاه تا اول مهر صبح و عصر برای بازدید عموم علاقمندان به کتاب برپاست.