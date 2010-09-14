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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۵۹

نمایشگاه کتاب با محوریت قرآن در خوی دایر شد

نمایشگاه کتاب با محوریت قرآن در خوی دایر شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی نمایشگاه تازه های کتاب با محوریت قرآن در مسجد تاریخی مطلب خان خوی برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، در این نمایشگاه که به همت شورای فرهنگ عمومی خوی و در 12 غرفه برپا شده سه هزار عنوان کتاب از 10 مرکز نشر کتاب کشور عرضه شده است.

در این نمایشگاه مجموعه آثاری از اندیشمندان و نویسندگان بزرگ ایران اسلامی عرضه شده است.

مجموعه کتاب های با موضوع قرآن و حدیث از حضرت امام خمینی (ره)،شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی، آیت الله حسن زاده آملی، آیت الله دستغیب، استاد انصاریان واستاد فلسفی از جمله آثار عرضه شده که در این نمایشگاه است.

در این نمایشگاه همچنین بیش از 15 هزار نرم افزار قرآنی عرضه شده است.

این نمایشگاه تا اول مهر صبح و عصر برای بازدید عموم علاقمندان به کتاب برپاست. 

کد مطلب 1151411

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