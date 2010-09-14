تا 2020 به حمایت آمریکا نیاز داریم / حفظ امنیت مرزها بدون کمک آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النخیل ، عبدالقادر العبیدی با اشاره به خرید تسلیحات از آمریکا تاکید کرد : ارتش عراق در سال 2011 برای تامین امنیت داخل کشور آماده خواهد بود.



وی خاطر نشان کرد : عراق تسلیحاتی را از آمریکا خریداری کرده ، اما هنوز وارد عراق نشده است و نظامیان آمریکایی باید برای آموزش این سلاحها به عراقی ها در کشور باقی بمانند.



العبیدی افزود: حداقل بخشی از نیروهای آمریکایی باید تا سال 2016 در عراق برای آموزش نیروهای عراقی درباره چگونگی از مقادیر فراوان تجهیزات نظامی که عراق از آمریکا می خرد، باقی بمانند.



وی گفت: همچنین عراق پس از 2011 برای جمع آوری داده های اطلاعاتی به کمک نیاز دارد، همچنین نیروی هوایی جدید عراق حداقل تا سال 2020 به حمایت آمریکا نیاز خواهد داشت و این تاریخی است که عراق به دنبال به دست آوردن توانمندی دفاع از حریم هوایی خود است.

اظهارات وزیر دفاع عراق یک هفته پس از اعلام رسمی پایان ماموریت نظامی آمریکا در عراق از سوی باراک اوباما بیان می شود که طی آن بر پایبندی آمریکا به خارج کردن تمام نظامیانش در پایان سال 2011 بر اساس شروط مندرج در توافقنامه امنیتی امضا شده میان بغداد و واشنگتن در سال 2008 تاکید کرده بود.



وزیر دفاع عراق گفت : معتقدم برای دفاع از مرزهای عراق نیازی به حمایت نظامیان آمریکایی نداریم، هرچند نیروهای تا سال 2016 برای انجام این کار به آمادگی نخواهند رسید به همین خاطر شیوه های دیگری برای دفاع از کشور وجود دارد مانند امضای توافقنامه های صلح با کشورهای همسایه.



عراق خواستار خرید سلاح از آمریکا به ارزش 13 میلیارد دلار علاوه بر 18 فروند جنگنده اف 16 درخواست کرده بود که انتظار می رود حتی در صورت موافقت سریع کنگره با این درخواست، این تجهیزات تا قبل از سال 2013 به عراق تحویل داده نشود.



وزیر دفاع عراق گفت : ما تجهیزاتی مانند تانک و هواپیما و تجهیزات دریایی را در اختیار داریم که همگی از آمریکا آمده است و تا سال 2016 آماده نخواهیم بود، بنابراین چگونه درباره استفاده از آن آموزش ببینیم، آیا این کار را با پُست انجام دهیم؟ قطعا ما به کمک متخصصان و کارشناسان و آموزش دهندگان نیاز داریم.



العبیدی تاکید کرد: اطمینان دارم که نیروهای عراقی تا سال 2011 برای تامین امنیت در داخل به طور کامل و صد در صد به آمادگی خواهند رسید، اما برای دفاع در برابر تهدیدهای خارجی فقط تا میزان 65 درصد آماده هستند.

پیشتر بابکر زیباری رئیس ستاد مشترک ارتش عراق گفته بود نیروهای امنیتی عراق تا پیش از 2020 میلادی قادر نخواهند بود کنترل اوضاع را به دست گیرند.



زیباری همچنین با بیان اینکه نظامیان عراقی پس از سال 2020 قادر به کنترل اوضاع این کشور خواهند بود، بر ضرورت ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق تا این زمان تاکید کرده بود.



خاطرنشان می شود که ارتش عراق در حال حاضر 200 هزار نیرو دارد و بنا بر اعلام وزارت دفاع این کشور، این نیروها شامل 20 هزار افسر از نظامیان دوره صدام معدوم نیز می شوند. ارتش عراق در آن زمان 450 هزار نیرو داشت که پس از حمله آمریکا به این کشور در سال 2003 منحل شد.