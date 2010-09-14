مازنی ها 600 میلیون ریال به سیل زدگان پاکستان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیمی باغبانی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری کمیته امداد مازندران افزود: از زمان شروع حادثه سیل ویرانگر در چهار ایالت پاکستان، کمیته امداد به عنوان یک نهاد مردمی اقدام به جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی نیکوکاران ایران اسلامی نموده است.

وی خاطرنشان کرد: امداد مازندران تاکنون 600 میلیون ریال مجموع کمکهای نقدی مردم همیشه در صحنه و نوعدوست استان را جمع آوری و نسبت به ارسال آن اقدام کرده است.

باغبانی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: کمیته امداد مازندران همزمان با سراسر میهن اسلامی با راه اندازی پایگاه های ثابت و سیار در روز پنجشنبه 25 شهریور منتظر دستان سخاوتمند و نوعدوست برای ابراز همدردی و مساعدت با مردم سیل زده پاکستان است.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم نیکوکار و سخاوتمند و نوعدوست مازندران در کمک به نیازمندان و ایتام بویژه در برنامه های کمیته امداد در طی ماه مبارک رمضان اعلام کرد با توجه به عمق حادثه دلخراش و مصیبت بار سیل در پاکستان که موجب خسارت مالی و جانی فراوان شد.

باغبانی گفت: پایگاه های کمیته امداد امام خمینی در روز پنج شنبه در سراسر استان آماده جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم نیکوکار به سیل زدگان پاکستان بویژه کودکان، زنان و سالخوردگان خواهد بود.

وی افزود: علاوه بر وجوه نقدی اقلام غیرنقدی مورد نیاز مردم سیل زده نظیر پتو، چادر صحرایی، برنج، روغن، مواد شوینده، قند و شکر، کنسروجات،آب معدنی بوده و پرداخت وجوه نقدی در اولویت قرار دارد.