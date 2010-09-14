به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که عصر امروز سه شنبه در زمین صنایع دفاع برگزار شد، ناصر حجازی مثل روز قبل در تمرین حضور داشت و کار شاگردان پرویز مظلومی را از نزدیک تماشا کرد. حدود یکصد هوادار استقلال نیز این تمرین را از نزدیک دیدند.

در بخش پایانی تمرین که حدود یک ساعت طول کشید استقلالی ها فوتبال درون تیمی را در قالب دو تیم آبی و صورتی برگزار کردند که طی آن وحید طالب لو با گرفتن چند پنالتی و چند شوت از راه دور آماده ترین بازیکن شد و مورد تشویق هواداران نیز قرار گرفت.

براساس تصمیم کادر فنی تیم فوتبال استقلال، تمرین روز چهارشنبه این تیم بدون حضور خبرنگاران و تماشاگران برگزار خواهد شد. تیم فوتبال استقلال در هفته نهم رقابتهای لیگ برتر روز جمعه به مصاف سایپا البرز می رود.