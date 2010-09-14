  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۳۰

استاندار کرمانشاه:

اهانت به قرآن مانعی در برابر موج گسترده بیداری اسلامی ایجاد نمی کند

اهانت به قرآن مانعی در برابر موج گسترده بیداری اسلامی ایجاد نمی کند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در پی اهانت به قرآن در برخی از ایالت‌های آمریکا، استاندار کرمانشاه با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از کرمانشاه، در بیانیه صادره از سوی سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه آمده است: اقدام موهن و نفرت انگیز جمعی از طرفداران صهیونیسم جهانی در هتک حرمت کتاب مقدس و آسمانی قرآن مجید که اهانت به تمامی ارزش های والای الهی و کتب آسمانی است بدون شک برای ایجاد شکاف و اختلاف میان پیروان ادیان الهی طراحی و اجرا شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: بدیهی است این رفتارهای شنیع و گستاخانه نخواهد توانست مانعی در برابر موج گسترده بیداری اسلامی ایجاد کرده و یا در روند روز افزون اقبال مردم دنیا به کتاب آسمانی قرآن کریم کوچکترین وقفه ای به وجود آورد.

در بخش پایانی بیانیه صادره از سوی استاندار کرمانشاه آمده است: اینجانب ضمن محکومیت شدید این فاجعه جنون آمیز از خداوند متعال عزت و سربلندی اسلام عزیز و خواری و ذلت روز افزون کفر و الحاد را خواهانم.

کد مطلب 1151454

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها