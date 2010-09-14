اهانت به قرآن مانعی در برابر موج گسترده بیداری اسلامی ایجاد نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر از کرمانشاه، در بیانیه صادره از سوی سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه آمده است: اقدام موهن و نفرت انگیز جمعی از طرفداران صهیونیسم جهانی در هتک حرمت کتاب مقدس و آسمانی قرآن مجید که اهانت به تمامی ارزش های والای الهی و کتب آسمانی است بدون شک برای ایجاد شکاف و اختلاف میان پیروان ادیان الهی طراحی و اجرا شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: بدیهی است این رفتارهای شنیع و گستاخانه نخواهد توانست مانعی در برابر موج گسترده بیداری اسلامی ایجاد کرده و یا در روند روز افزون اقبال مردم دنیا به کتاب آسمانی قرآن کریم کوچکترین وقفه ای به وجود آورد.

در بخش پایانی بیانیه صادره از سوی استاندار کرمانشاه آمده است: اینجانب ضمن محکومیت شدید این فاجعه جنون آمیز از خداوند متعال عزت و سربلندی اسلام عزیز و خواری و ذلت روز افزون کفر و الحاد را خواهانم.