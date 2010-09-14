هنوز مشخص نیست پرسپولیسی شوم

به گزارش خبرنگار مهر، زولتان هارسانی که روز سه شنبه در تمرین سرخپوشان شرکت کرد در مورد حضورش در پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: با اطلاعاتی که کسب کردهام، متوجه شدم پرسپولیس بزرگترین تیم ایران است و قصد دارم شایستگیام را نشان داده و در این تیم بزرگ بمانم.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال دارد به پرسپولیس بپیوندید؟، تاکید کرد: هنوز هیچ چیز مشخص نیست و بعد از چند جلسه تمرین و در گفتگوهایی که با مدیر برنامههایم انجام خواهد شد، وضعیت آیندهام مشخص میشود.
مهاجم اهل اسلواکی در مورد خصوصیات فنی اش تصریح کرد: با توجه به قد بلندی که دارم در سرزنی ماهر هستم، علاوه بر این از نظر سرعت هم شرایط خوبی دارم. البته میدانستم میخواهم در تمرینات تیم بزرگی شرکت کنم. الان هم برآورده کردن توقعات تماشاگران را وظیفه اصلیام میدانم. به علاوه میخواهم تا با هواداران پرسپولیس رابطه خوبی برقرار کنم.
هارسانی در پاسخ به این سوال که پیش از آمدن به ایران با شخص خاصی مشورت کردید؟ اظهار داشت: به واسطه دوستان ایرانی که در اسلواکی داشتم اطلاعاتی به دست آوردم اما بهشاد یاورزاده بازیکن ایرانی دی استرادا به طور ویژه در این باره به من مشورت داد.
وی با بیان اینکه 23 سال سن دارد، در مورد نخستین روز حضورش در تمرین پرسپولیس افزود: از روزی که به ایران آمدهام احساس غربت نکردهام. ایرانیها انسانهای بسیار خونگرمی هستند و رابطهام با سایر بازیکنان هم بسیار خوب است. تمرینات تیم خیلی خوب و حرفهای بود و الان اصلا احساس خستگی نمیکنم.
مهاجم اهل اسلواکی در پایان گفت: بسیار هیجان زدهام که با تیمی با چنین هوادارانی آشنا شدهام زیرا شنیدهام این تیم هواداران بسیار پرشوری دارد و امیدوارم با بازیهایی که انجام میدهم بتوانم دل این هواداران متعصب را بدست آورم.
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