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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۴۶

صهیونیسم جهانی قصد دارد جنگ صلیبی راه بیندازد

صهیونیسم جهانی قصد دارد جنگ صلیبی راه بیندازد

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهانت اخیر به قرآن کریم گفت: دشمنان اسلام به ویژه صهیونیسم جهانی با اهانت به مقدسات مسلمانان، قصد راه اندازی مجدد جنگ های صلیبی را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری کنفرانس بین المللی برق تبریز اظهار داشت: گرچه جریان اهانت به قرآن کریم توسط محافل آمریکایی و صهیونیستی تازگی ندارد اما همزمان بودن آن با سالگرد 11 سپتامبر، با هدف منحرف کردن افکار عمومی از توجه به زوایای تازه آشکار شده این حادثه است.

وی با تاکید بر اصل احترام به مقدسات دینی ملت ها به ویژه دیان الهی تصریح کرد: این اهانت، چهره واقعی و جنگ افروزانه مدعیان دروغین حقوق بشر، آزادی و دموکراسی را در جهان آشکار کرد.

علیرضا بیگی با محکوم کردن تحرکات ضد اسلامی عوامل افراطی استکبار در توهین به قرآن کریم، تاکید کرد: جهان اسلام بدون شک پاسخی کوبنده و دندان شکن به این اقدام خواهد داد.

کد مطلب 1151471

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