ضرورت تدوین و اجرای برنامه های همکاری ایران و اتحادیه شرق آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در حاشیه اجلاس هم‌اندیشی ایران و آفریقا در دیدار دبیر کل اتحادیه شرق آفریقا اظهار داشت: همبستگی‌های فرهنگی و تاریخی و احساس برادری بین ملت ایران و آفریقا وجود دارد و می‌توان از این ظرفیت برای افزایش روابط استفاده کرد.

رئیس جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند و مصمم است از حداکثر ظرفیت برای ارتقاء روابط با آفریقا استفاده کند.

احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: ایران و اتحادیه شرق آفریقا می‌توانند تجربیات خود را با یکدیگر مبادله کنند و همکاری‌های سازنده‌ای با یکدیگر به نفع ملت‌های منطقه داشته باشند.

دبیر کل اتحادیه شرق آفریقا نیز در این دیدار تقویت روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای شرق آفریقا را مورد تأکید قرار داد و گفت: ایران از موقعیت بسیار خوبی در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی و علمی برخوردار است که می‌توان از این ظرفیت‌ها برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و دوجانبه استفاده کرد.