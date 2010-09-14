دانشگاه آزاد ساری میزبان روسای شورای پژوهشی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایون موتمنی رئیس شورای پژوهشی منطقه سه و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ساری عصر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری این کنفرانس اظهار داشت: در این نشست که با حضور دکتر رهنمای رودپشتی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیران کل حوزه پژوهشی برگزار می شود مهمترین سیاستها و برنامه های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

وی افزود: عملیاتی کردن سیاستهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری، بررسی وضعیت طرحهای پژوهشی، گزارش عملکرد واحدها، آخرین وضعیت رتبه بندی دانشگاه ها و کرسی های نظریه پردازی از مهمترین محورهای مورد بررسی در دومین نشست سراسری روسای پژوهشی مناطق دانشگاه آزاد اسلامی کشور است.

وی تاکید کرد: این نشست یکی از مهم ترین جلسات سیاست گذاری فعالیت های پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی است.