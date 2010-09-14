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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۳۰

دانشگاه آزاد ساری میزبان روسای شورای پژوهشی کشور شد

دانشگاه آزاد ساری میزبان روسای شورای پژوهشی کشور شد

ساری - خبرگزاری مهر: دومین نشست روسای شورای پژوهشی مناطق دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور پنج شنبه ۲۵ شهریور ۸۹ در دانشگاه آزاد اسلامی ساری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایون موتمنی رئیس شورای پژوهشی منطقه سه و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ساری عصر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری این کنفرانس اظهار داشت: در این نشست که با حضور دکتر رهنمای رودپشتی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیران کل حوزه پژوهشی برگزار می شود مهمترین سیاستها و برنامه های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

وی افزود: عملیاتی کردن سیاستهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری، بررسی وضعیت طرحهای پژوهشی، گزارش عملکرد واحدها، آخرین وضعیت رتبه بندی دانشگاه ها و کرسی های نظریه پردازی از مهمترین محورهای مورد بررسی در دومین نشست سراسری روسای پژوهشی مناطق دانشگاه آزاد اسلامی کشور است.
 
وی تاکید کرد: این نشست یکی از مهم ترین جلسات سیاست گذاری فعالیت های پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی است.
کد مطلب 1151475

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